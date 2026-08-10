Máximo dirigente de Vietnam recibe al enviado especial del Gobierno australiano para Sudeste Asiático

Sídney (VNA)- En el marco de su visita de Estado a Australia, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, recibió hoy en la ciudad de Sídney a Nicholas Moore, enviado especial del Gobierno australiano para el Sudeste Asiático.

Durante el encuentro, To Lam expresó su deseo de que Vietnam siga siendo uno de los socios prioritarios de Australia en la implementación de la Estrategia Económica para el Sudeste Asiático hasta 2040.

Al afirmar que Hanoi considera a Canberra uno de sus socios más importantes en la región del Indo-Pacífico, el dirigente señaló que las relaciones bilaterales afrontan nuevas oportunidades y que la Asociación Estratégica Integral debe seguir desarrollándose de manera cada vez más sustantiva y eficaz. El objetivo no es solo ampliar el comercio y las inversiones, sino, sobre todo, crear conjuntamente nuevos motores de crecimiento.

Indicó que Vietnam aspira a convertirse en un país de altos ingresos para 2045, tomando como motores del desarrollo la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital, la transición verde y el desarrollo de la economía privada.

Vietnam desea que Australia siga siendo un socio importante en este proceso y prioriza la atracción de proyectos con tecnologías avanzadas, una gestión moderna, alto valor añadido y capacidad para transferir tecnología, formar recursos humanos y fortalecer los vínculos con las empresas nacionales, enfatizó.

El líder propuso que ambos países pasen a impulsar con mayor fuerza programas de cooperación a largo plazo en materia de innovación, ciencia y tecnología, desarrollo de recursos humanos, finanzas verdes, infraestructuras de alta calidad, cadenas de suministro estratégicas, educación e investigación; y que conviertan la cooperación en programas y proyectos económicos concretos, contribuyendo a consolidar la Asociación Estratégica Integral, mejorar la vida de los pueblos y promover el desarrollo nacional de ambos países.

A su vez, Nicholas Moore recalcó que la visita de To Lam y la delegación de alto nivel de Vietnam a Australia tiene una gran importancia y constituye un hito en la historia de las relaciones diplomáticas entre ambos países, establecidas hace más de 50 años.

El enviado especial intercambió opiniones sobre oportunidades para fortalecer la cooperación con Vietnam, incluida la implementación de la Estrategia Económica de Australia para el Sudeste Asiático hasta 2040; la ampliación del comercio y la promoción de las inversiones bilaterales; la conexión de empresas e inversores con los sectores prioritarios del país indochino, así como el desarrollo de modelos de cooperación sustantiva.

Al evaluar los resultados alcanzados en la cooperación comercial bilateral, Nicholas Moore subrayó la necesidad de elevar aún más el valor del comercio entre ambos países. Los acuerdos de cooperación suscritos recientemente en el sector de la aviación y otros ámbitos contribuirán a impulsar la conectividad comercial.

Informó asimismo de que había presentado al Gobierno australiano un informe sobre la magnitud del comercio bilateral y propuesto medidas para promover el comercio y las inversiones en ambas direcciones.

Según Nicholas Moore, tanto Vietnam como Australia pueden convertirse en destinos para las empresas emergentes tecnológicas.

Numerosos inversores están interesados en Vietnam debido a su claro mensaje y aspiraciones de desarrollo, así como su dinámico mercado.

La amplia comunidad vietnamita y el gran número de estudiantes nacionales que cursan estudios en Australia constituyen también una oportunidad para impulsar la innovación y el emprendimiento, contribuyendo al crecimiento de ambos países, agregó./.

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