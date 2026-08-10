Vientiane (VNA) - El embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, encabezó una delegación de la Embajada, las agencias de representación vietnamitas y la comunidad de connacionales residentes en este país para rendir homenaje al fallecido presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Xaysomphone Phomvihane.



En un ambiente solemne y profundamente emotivo, el embajador y la delegación depositaron una corona de flores y guardaron un minuto de silencio en memoria de Xaysomphone Phomvihane, destacado dirigente del Partido, el Estado y el pueblo de Laos, así como un amigo cercano y leal del Partido, el Estado, la Asamblea Nacional y el pueblo de Vietnam.



Al escribir en el libro de condolencias, Minh Tam expresó su profundo pesar y transmitió sus más sentidas condolencias al Partido, el Estado, la Asamblea Nacional, el pueblo de Laos y la familia de Xaysomphone Phomvihane.



Embajada de Vietnam en Laos rinde homenaje a Xaysomphone Phomvihane (Foto: VNA)



En el libro de condolencias, escribió que durante su trayectoria de trabajo, Xaysomphone Phomvihane siempre se dedicó con entrega y responsabilidad al servicio del país y del pueblo, realizando importantes contribuciones a la causa de defensa y construcción de un Laos cada vez más próspero.



Xaysomphone Phomvihane fue un compañero y amigo cercano del Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam, y un ejemplo de la solidaridad fiel y duradera entre los dos Partidos y Estados.



Siempre mantuvo sentimientos sinceros y profundos hacia Vietnam y dedicó todos sus esfuerzos a fortalecer la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la conexión estratégica entre Vietnam y Laos, promoviendo su desarrollo cada vez más profundo, sustancial y eficaz en todos los ámbitos.



Su fallecimiento constituye una gran pérdida para el Partido, el Estado, la Asamblea Nacional y el pueblo de Laos, y también una gran pérdida para el Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam, así como para la comunidad vietnamita que vive, estudia y trabaja en Laos.



El embajador Nguyen Minh Tam expresó su confianza en que, bajo el liderazgo del Partido Popular Revolucionario de Laos, el pueblo de esa hermana nación superará pronto este profundo dolor y esta enorme pérdida, continuará promoviendo la tradición de unidad y aunará esfuerzos para alcanzar nuevos y mayores logros en la construcción y el desarrollo nacional.



Asimismo, manifestó su esperanza de que ambos países sigan cultivando la gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica, para que estos lazos permanezcan siempre verdes y perduren por generaciones, tal como Xaysomphone Phomvihane siempre deseó.



Con esta ocasión, el embajador transmitió sus más sentidas condolencias al Partido, el Estado, la Asamblea Nacional, el pueblo de Laos y la familia de Xaysomphone Phomvihane./.