Vietnam y Australia impulsan la cadena de valor del arroz

Canberra (VNA)- El ministro de Finanzas de Vietnam, Ngo Van Tuan, sostuvo hoy reuniones con el director general del grupo SunRice y dirigentes de la Universidad RMIT, en el marco de la visita de Estado a Australia del secretario general del Partido Comunista y presidente del país, To Lam.



Según el Ministerio de Finanzas, durante la reunión con el director general de SunRice, Paul Serra, ambas partes intercambiaron las orientaciones para ampliar las inversiones y las oportunidades de cooperación en el desarrollo de una cadena de valor sostenible del arroz en el delta del río Mekong.



Van Tuan valoró la intención del grupo de ampliar sus inversiones, fortalecer los vínculos con agricultores, cooperativas y empresas vietnamitas, desarrollar las actividades de procesamiento y almacenamiento, mejorar la trazabilidad y aumentar el valor de los productos arroceros vietnamitas.



Destacó que Vietnam impulsa el desarrollo de una agricultura moderna, verde, circular y de bajas emisiones, en la que el delta del río Mekong desempeña un papel especialmente importante.



Dijo que Vietnam alienta a SunRice a reforzar la cooperación en ámbitos como la producción de arroz de alta calidad y bajas emisiones, la aplicación de la ciencia y la tecnología y la transformación digital, el procesamiento profundo, así como la investigación, la transferencia tecnológica y el aprovechamiento de los subproductos agrícolas conforme al modelo de economía circular.



Según el Ministerio de Finanzas, ambas partes acordaron seguir impulsando programas de cooperación sustantivos, a largo plazo y susceptibles de ampliación, con el objetivo de elevar el valor y la competitividad de la industria arrocera vietnamita y, al mismo tiempo, contribuir a consolidar la cooperación entre Vietnam y Australia en agricultura, ciencia y tecnología, desarrollo verde y seguridad alimentaria.



SunRice es una de las principales empresas australianas del sector de alimentos a base de arroz y cuenta con fortalezas en la organización de cadenas de valor, la gestión de calidad, la trazabilidad, el desarrollo de marcas y la conexión con los mercados internacionales.



El grupo comenzó a adquirir arroz de Vietnam en 2012 y actualmente desarrolla actividades de procesamiento en Dong Thap. Asimismo, coopera con agricultores, instituciones de investigación y socios nacionales para mejorar la calidad y la sostenibilidad de la cadena de valor del arroz.



El mismo día, el ministro de Finanzas mantuvo una reunión con dirigentes de la Universidad RMIT, encabezados por el profesor Alec Cameron, vicepresidente y rector de la Universidad RMIT.



Durante la reunión, ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre las actividades de RMIT en Vietnam, las orientaciones de cooperación para el próximo período y los planes para seguir ampliando la presencia de RMIT en Vietnam, incluido el desarrollo de un nuevo campus en Hanoi y la ampliación de sus actividades en Ciudad Ho Chi Minh. RMIT reafirmó asimismo su compromiso de realizar inversiones a largo plazo en Vietnam.



Van Tuan reconoció las contribuciones de RMIT durante sus más de 25 años de actividad en Vietnam, especialmente en la formación de recursos humanos, la promoción de modelos de educación internacional y el fortalecimiento de los vínculos entre las instituciones educativas y las empresas. Actualmente, RMIT Vietnam cuenta con unos 12.000 estudiantes, más de 1.000 profesores, personal y empleados, y más de 25.000 graduados.



Afirmó que Vietnam concede gran importancia a su Asociación Estratégica Integral con Australia, en la que la educación y la formación, la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital y el desarrollo de recursos humanos constituyen ámbitos de cooperación prioritarios.



Vietnam saluda la decisión de RMIT de seguir ampliando sus actividades y reforzar la cooperación con universidades, institutos de investigación, empresas y centros de innovación de Vietnam, especialmente en nuevos ámbitos tecnológicos y sectores en los que el país tiene una gran demanda de recursos humanos altamente cualificados, dijo.



Ambas partes acordaron avanzar hacia programas de cooperación cada vez más sustantivos, vinculando la formación con las necesidades del mercado laboral, la investigación aplicada y la innovación, contribuyendo así al desarrollo de los recursos humanos de Vietnam, señaló el ministro de Finanzas./.

VNA