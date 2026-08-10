Política

Frente de la Patria de Vietnam rinde homenaje a Xaysomphone Phomvihane

El Frente de la Patria de Vietnam rindió homenaje a Xaysomphone Phomvihane y expresó sus condolencias por el fallecimiento del presidente de la Asamblea Nacional de Laos.

Una delegación del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam (FPV), encabezada por Ha Thi Nga, vicepresidenta y secretaria general, acudió hoy a la Embajada de Laos en Hanoi para rendir homenaje y firmar el libro de condolencias en memoria de Xaysomphone Phomvihane, presidente de la Asamblea Nacional de Laos (Fuente: daidoanket.vn)
Una delegación del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam (FPV), encabezada por Ha Thi Nga, vicepresidenta y secretaria general, acudió hoy a la Embajada de Laos en Hanoi para rendir homenaje y firmar el libro de condolencias en memoria de Xaysomphone Phomvihane, presidente de la Asamblea Nacional de Laos (Fuente: daidoanket.vn)

Hanoi, 10 ago (VNA) - Una delegación del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam (FPV), encabezada por Ha Thi Nga, vicepresidenta y secretaria general, acudió hoy a la Embajada de Laos en Hanoi para rendir homenaje y firmar el libro de condolencias en memoria de Xaysomphone Phomvihane, presidente de la Asamblea Nacional de Laos.

En un ambiente solemne y emotivo, Ha Thi Nga y los miembros de la delegación expresaron su profundo pesar por el fallecimiento del difunto dirigente parlamentario de Laos.

Al escribir en el libro de condolencias, Ha Thi Nga expresó que el FPV y el pueblo vietnamita reciben con profundo pesar la noticia del fallecimiento de Xaysomphone Phomvihane, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos, presidente de la Asamblea Nacional y expresidente del Comité Central del Frente para la Construcción Nacional de Laos.

Xaysomphone Phomvihane fue un destacado y firme dirigente del Partido, el Estado y el pueblo de Laos, que realizó importantes contribuciones a la lucha por la liberación nacional, así como a la construcción y el desarrollo del país.

Para el FPV y el pueblo vietnamita, fue un gran y entrañable amigo, que contribuyó activamente a consolidar y desarrollar las relaciones de gran amistad, solidaridad especial y cooperación integral entre los dos Partidos, los Estados, los pueblos y las organizaciones de masas.

El fallecimiento de Xaysomphone Phomvihane constituye una gran pérdida para el Partido, el Estado, el Frente para la Construcción Nacional de Laos y el pueblo laosiano; al mismo tiempo, el FPV y el pueblo vietnamita han perdido a un camarada y amigo muy entrañable.

El Comité Central del FPV manifestó sus más profundas condolencias al Partido, el Estado, la Asamblea Nacional, el Comité Central del Frente para la Construcción Nacional de Laos, el pueblo laosiano y la familia de Xaysomphone Phomvihane./.

VNA
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