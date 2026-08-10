Política

Vietnam promueve redes globales de expertos vietnamitas en tecnologías estratégicas

Vietnam busca movilizar el talento de sus 6,5 millones de ciudadanos en el extranjero para impulsar la innovación, la IA, los semiconductores y otras tecnologías estratégicas.

La vicecanciller Le Thi Thu Hang habla en la cita (Fuente: VNA)
La vicecanciller Le Thi Thu Hang habla en la cita (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- El Comité Estatal para los Vietnamitas en el Extranjero, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, organizó hoy el seminario “Construcción y desarrollo de redes de expertos e intelectuales en sectores de tecnologías estratégicas”.

En su intervención, la vicecanciller Le Thi Thu Hang señaló que la Resolución 23-NQ/TW, emitida el 2 de agosto de 2026 por el Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre el trabajo relativo a los vietnamitas en el extranjero, contiene importantes novedades.

La Resolución afirma que los vietnamitas en el extranjero no solo forman una parte inseparable del pueblo vietnamita, sino que también constituyen uno de los recursos estratégicos importantes del país, contribuyen a fortalecer su sinergia, sirven de puente entre Vietnam y el mundo y participan directamente en la construcción, el desarrollo y la defensa de la Patria.

Según la viceministra, la Resolución representa un nuevo avance en el enfoque sobre el trabajo con los vietnamitas en el extranjero, pasando de “movilizar, reunir y atender” a acompañar y crear mecanismos que permitan a la comunidad vietnamita en el extranjero participar más profundamente en el proceso de construcción, desarrollo, integración y defensa nacional.

Le Thi Thu Hang subrayó la necesidad de aprovechar los recursos intelectuales, científicos, tecnológicos y de innovación de la comunidad vietnamita en el extranjero.

Actualmente, unos 6,5 millones de vietnamitas viven en más de 130 países y territorios, de los cuales alrededor de 650.000 poseen títulos universitarios o superiores.

En los últimos años se han formado redes de expertos con cerca de 2.000 miembros, así como cinco redes de innovación y expertos en sectores tecnológicos estratégicos como inteligencia artificial, semiconductores, tecnología cuántica, ciberseguridad, aeronáutica, espacio y vehículos aéreos no tripulados, conectadas además con unas 50 asociaciones de expertos e intelectuales en distintos países.

Sin embargo, la viceministra señaló que el potencial de los expertos e intelectuales vietnamitas en el extranjero aún no se aprovecha plenamente. Propuso evaluar la situación de las redes, identificar experiencias eficaces, dificultades y causas, y formular soluciones; al mismo tiempo, reforzar la conexión entre la “oferta y demanda” de recursos especializados en el extranjero y las necesidades nacionales.

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La vicecanciller Le Thi Thu Hang habla en la cita (Fuente: VNA)

También propuso estudiar la creación de una plataforma que conecte los recursos de expertos e intelectuales vietnamitas en el extranjero con las necesidades internas, vinculada a la base de datos sobre los vietnamitas en el extranjero que se está construyendo.

Los participantes solicitaron renovar los mecanismos de movilización, pasando de “atraer a expertos al país” a “movilizar el talento vietnamita a escala mundial” mediante tareas y asuntos concretos; además de crear plataformas digitales que conecten directamente las necesidades de empresas y localidades con las redes mundiales de expertos.

Los delegados valoraron asimismo el modelo “Tren de tecnología”, basado en cinco etapas: recepción de necesidades, conexión de recursos, formación del proyecto, ejecución, y evaluación de resultados y ampliación de las experiencias.

Propusieron perfeccionar los mecanismos de remuneración, garantizar los derechos relativos a la protección de datos y la propiedad intelectual, y establecer un entorno laboral justo y transparente que facilite las contribuciones efectivas de los intelectuales vietnamitas en el extranjero al desarrollo nacional./.

VNA
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