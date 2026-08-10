Dominio .vn ayuda a reducir brecha digital en comercio electrónico de Vietnam

noi (VNA) - El comercio electrónico de Vietnam entra en una nueva etapa, en la que la seguridad, la confianza del consumidor, las marcas digitales y la reducción de las brechas digitales serán claves para un crecimiento sostenible, con el dominio .vn como una presencia digital oficial, estable y fiable para empresas y negocios familiares.



Según el informe del Índice de Comercio Electrónico (EBI) 2025, elaborado por la Asociación de Comercio Electrónico de Vietnam (VECOM), ese mercado del país alcanzó un valor de 38 mil 500 millones de dólares en 2025, casi diez veces más que hace una década.



Los expertos señalaron que, en 2026, el comercio electrónico de Vietnam entra en una etapa de mayor estabilidad y sostenibilidad, marcada por un creciente énfasis en la protección de los consumidores, el apoyo a las exportaciones, el respeto medioambiental y la reducción de la brecha digital. Este cambio refleja la transición de una etapa de rápida expansión hacia un crecimiento más sólido.



Uno de los aspectos clave señalados en el informe EBI es la gran disparidad en el desarrollo del comercio electrónico entre las distintas localidades. Ciudad Ho Chi Minh ocupó el primer lugar, con 91,1 puntos, seguida de Hanoi, con 87,5, mientras que Da Nang, en tercera posición, obtuvo apenas 22,3 puntos. La puntuación media de las 34 provincias y ciudades de Vietnam fue de 15,8. Esta brecha no solo se refleja en las ventas y en el número de tiendas en línea, sino también en el desarrollo de la presencia digital y de las infraestructuras.



A finales de 2025, había alrededor de 685 mil dominios .vn activos en todo el país. Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh concentraban el 63,3% del total, pese a representar solo alrededor del 22% de la población nacional.



Según Thai Huu Ly, jefe de la División de Desarrollo de Servicios del Centro de Información de Redes de Internet de Vietnam (VNNIC), dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, estas cifras ponen de manifiesto importantes diferencias entre las localidades en cuanto a la capacidad de empresas y particulares para establecer una presencia digital oficial. Por ello, la brecha digital ya no se limita al acceso a Internet, sino que también abarca las competencias digitales y, sobre todo, la capacidad de convertir la tecnología en valor práctico.



A medida que las ventas a través de plataformas de comercio electrónico y redes sociales se vuelven cada vez más habituales, los sitios web propios de las empresas siguen desempeñando un papel fundamental. Según el informe EBI, el 46% de las empresas encuestadas dispone de un sitio web propio para sus actividades de marketing y negocio. Entre los dominios preferidos por las empresas, el .VN ocupó el primer lugar, con un 50%, seguido del .COM, con un 43%.



Cabe destacar que el 83% de las empresas señaló que su principal motivo para crear un sitio web era reforzar su credibilidad y potenciar su marca, mientras que el 70% lo utilizaba para publicidad, marketing y presentación de productos y servicios.



En un modelo de comercio electrónico multicanal, los marketplaces permiten a las empresas vender con rapidez y las redes sociales facilitan el acceso a una amplia base de clientes, mientras que un sitio web propio puede convertirse en el "ancla" de una marca digital.



Los marketplaces y las redes sociales dependen de plataformas de terceros. Sus algoritmos y políticas pueden cambiar, los costes de publicidad pueden aumentar y las cuentas pueden verse restringidas. En cambio, un sitio web asociado a un dominio propio ofrece a la empresa un espacio que puede gestionar a largo plazo, en el que puede acumular contenidos, construir valor de marca y desarrollar relaciones con sus clientes.

Imagen ilustrativa. (Foto: Vietnam+)

La seguridad y la confianza también figuran entre las principales preocupaciones. El informe EBI reveló que el 45% de las empresas considera la seguridad de los datos y la protección de la privacidad como su mayor desafío a la hora de desarrollar el comercio electrónico.



Entre los consumidores, el 58% expresó preocupación por la reputación de los sitios web, las aplicaciones o los vendedores de comercio electrónico, mientras que el 35% manifestó inquietud por la seguridad de su información personal. Además, el 57% de las empresas considera el riesgo de filtración de datos personales un obstáculo para las compras en línea.



Un dominio .vn, por sí solo, no puede garantizar la seguridad de un sitio web. La seguridad en el comercio electrónico depende de diversas soluciones técnicas, entre ellas la protección de datos, la autenticación de identidad, los sistemas de pago seguros y otras medidas técnicas y operativas. No obstante, un dominio .vn proporciona una base para establecer una presencia digital oficial y estable.



VNNIC señaló que un sitio web con un dominio propio proporciona a las empresas una dirección oficial en la que pueden publicar información legal, productos, políticas de venta, garantías, condiciones de devolución y datos de contacto. Asimismo, un dominio propio permite utilizar direcciones de correo electrónico personalizadas con la marca, en lugar de depender exclusivamente de cuentas gratuitas o de las herramientas de mensajería ofrecidas por las plataformas.



Más importante aún, un sitio web con extensión .vn puede actuar como punto de referencia oficial dentro de un ecosistema multicanal. Facebook, TikTok, Zalo, las tiendas en marketplaces y los códigos QR de los envases pueden dirigir a los clientes a un mismo sitio web oficial. De este modo, las empresas disponen de una "dirección principal" para sus marcas digitales, mientras que los consumidores cuentan con un punto fiable en el que verificar la información.



Un sitio web con dominio .vn puede funcionar como un "perfil empresarial digital", al integrar información sobre el origen de los productos, los procesos de producción, las certificaciones, los códigos QR y los distintos canales de venta. Este enfoque también puede beneficiar a las pequeñas empresas, los negocios familiares, las cooperativas y los productores de las comunidades locales. Un dominio asociado a un sitio web, contenidos y una marca puede convertirse gradualmente en un activo digital que las empresas desarrollan y controlan a lo largo del tiempo.



Al servir como dirección para sitios web, correos electrónicos y marcas en línea, el dominio .vn se está consolidando como una base importante para que las empresas, los negocios familiares y los particulares establezcan una presencia digital más oficial, independiente y sostenible.



Ly señaló que el valor del dominio .vn no depende únicamente del número de dominios registrados, sino, sobre todo, de cuántos de ellos se utilizan realmente para generar valor en el entorno digital.



A medida que más empresas consolidan su presencia en línea, disponer de una dirección digital oficial, una marca digital y un canal de comunicación bajo su propio control también sentará unas bases sólidas para que el comercio electrónico de Vietnam sea más seguro, fiable y sostenible, subrayó./.