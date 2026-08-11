Vietnam y Australia acuerdan profundizar su Asociación Estratégica Integral

Canberra (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, acordaron este 11 de agosto en Canberra profundizar la Asociación Estratégica Integral bilateral, con especial atención a la economía, la ciencia y tecnología, la innovación, la educación y la cooperación en defensa y seguridad.



Tras dar la bienvenida a To Lam, Albanese destacó la importancia de su visita de Estado, en un momento en que las relaciones bilaterales avanzan con fuerza desde su elevación a Asociación Estratégica Integral en marzo de 2024. El primer ministro australiano valoró asimismo los avances en materia de desarrollo de Vietnam y subrayó la importancia de reforzar la cooperación ante un escenario internacional cada vez más complejo.



Por su parte, To Lam agradeció la acogida de las autoridades australianas y reafirmó que Vietnam concede gran importancia al papel y la posición de Australia, así como a los nexos entre ambos países, al tiempo que expresó su deseo de llevar los vínculos bilaterales a una nueva etapa de desarrollo.



Ambas partes valoraron positivamente la aplicación del Programa de Acción para la implementación de la Asociación Estratégica Integral 2024-2027 y destacaron los avances en sus seis pilares. El comercio bilateral superó los 14 mil millones de dólares en 2025, casi el doble que cinco años antes, mientras que también se han ampliado la cooperación en defensa y seguridad, educación, ciencia y tecnología, innovación y los intercambios entre los pueblos.



Panorama de la reunión. (Foto: VNA)

En este contexto, los dos dirigentes acordaron intensificar los contactos de alto nivel y profundizar la cooperación en defensa y seguridad, incluida la ciberseguridad, la lucha contra la delincuencia transnacional y la respuesta a los desafíos de seguridad no tradicionales.



En materia económica, comercial y de inversión, ambas partes fijaron el objetivo de elevar el comercio bilateral a 20 mil millones de dólares, aprovechar mejor las complementariedades de sus economías y los acuerdos de libre comercio, facilitar las actividades empresariales e impulsar la integración de las cadenas de suministro y las inversiones de alta calidad.



Vietnam y Australia acordaron asimismo ampliar la cooperación en economía verde y digital, nuevas energías e industrias del futuro, así como en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital. Entre los ámbitos prioritarios figuran la inteligencia artificial, los semiconductores, la tecnología cuántica, la biotecnología, la biomedicina, la investigación marina, los minerales críticos y el hidrógeno verde.



Los dos países promoverán además proyectos conjuntos de investigación y una mayor conexión entre universidades, institutos de investigación y empresas para desarrollar recursos humanos altamente cualificados y crear un espacio de conexión tecnológica Vietnam-Australia.



En educación y formación, ambas partes acordaron fortalecer los vínculos entre universidades y centros de investigación y formación profesional. To Lam valoró la contribución del Centro Vietnam-Australia de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, mientras que Albanese agradeció las condiciones favorables ofrecidas por el país indochino a las universidades australianas, incluida la Universidad RMIT.



Los dos dirigentes también coincidieron en impulsar la transición verde, el desarrollo sostenible y la adaptación al cambio climático, así como en fortalecer los intercambios culturales, turísticos y entre los pueblos. To Lam pidió a Australia seguir facilitando las condiciones para que los estudiantes vietnamitas puedan estudiar, trabajar y adquirir experiencia en el país.



En el plano regional e internacional, Vietnam y Australia acordaron reforzar la coordinación en las Naciones Unidas, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y otros mecanismos multilaterales, promover el respeto del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, y apoyar la solución pacífica de las disputas, incluida la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Vietnam reafirmó su disposición a trabajar con Australia para fortalecer los vínculos con el Sudeste Asiático y promover el papel central de la ASEAN, contribuyendo a una región pacífica, estable, sostenible e inclusiva.



Al término de las conversaciones, To Lam y Albanese presenciaron la firma e intercambio de documentos de cooperación en ciencia y tecnología, innovación, economía digital, educación y formación, entre otros ámbitos, y exhortaron a los organismos competentes a convertir los acuerdos alcanzados en programas, proyectos y resultados concretos.



Ambos dirigentes expresaron su confianza en que la sólida confianza política y los nuevos ámbitos de cooperación permitirán llevar las relaciones Vietnam-Australia a una etapa de desarrollo más profunda, en beneficio de ambos pueblos y de la paz, estabilidad, cooperación y desarrollo en el Indo-Pacífico y el mundo./.