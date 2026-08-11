Legisladores debaten el establecimiento de un marco institucional estable para desarrollo urbano

Hanoi (VNA) – La Asamblea Nacional de Vietnam celebró hoy una sesión plenaria para debatir el proyecto de Ley de Desarrollo Urbano, en el marco de su actual primer periodo extraordinario de sesiones.



La elaboración y promulgación de esta ley se consideran necesarias para institucionalizar las políticas y orientaciones del Partido, especialmente la Resolución N.º 09-NQ/TW del Buró Político, emitida el 19 de mayo de 2026, sobre la construcción y el desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh en la nueva era.



El proyecto de ley también busca establecer un marco institucional estable, coordinado y A largo plazo para Ciudad Ho Chi Minh, otras ciudades y las zonas económicas especiales, fortaleciendo su papel como polos de crecimiento y centros de desarrollo del país, las regiones y las localidades. Asimismo, se espera que contribuya al objetivo nacional de mantener un crecimiento económico anual de dos dígitos.



Al mismo tiempo, el proyecto pretende impulsar la descentralización y la delegación de competencias a las administraciones locales, promoviendo su iniciativa y creatividad en el desarrollo institucional, así como en la movilización, gestión y aprovechamiento eficaz de los recursos destinados al desarrollo.



La normativa se aplicará a Ciudad Ho Chi Minh, a las urbes reconocidas como zonas urbanas de categoría especial y a las unidades administrativas designadas como zonas económicas especiales. Las ciudades que aún no hayan sido clasificadas como zonas urbanas de categoría especial también podrán beneficiarse de determinados mecanismos y políticas. El proyecto establece mecanismos y políticas específicos para cada grupo, sujetos a requisitos y condiciones concretos.



Por la tarde, el Parlamento debatirá un proyecto de resolución sobre la prevención y lucha contra la delincuencia, la aplicación de la ley, las actividades de la Fiscalía Popular y los Tribunales Populares, así como la ejecución de sentencias, con el objetivo de sustituir la Resolución N.º 96/2019/QH14.



Tras escuchar la propuesta de aprobación del acuerdo relativo al proyecto de la central nuclear de Ninh Thuan, junto con los informes explicativo y de verificación correspondientes, se prevé que los legisladores debatan el asunto en grupos./.

VNA