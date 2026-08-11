Australia ofrece bienvenida oficial al líder vietnamita en Canberra

Canberra (VNA) - La gobernadora general de Australia, Sam Mostyn, presidió hoy en Canberra la ceremonia oficial de bienvenida al secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y a la delegación de alto nivel que lo acompaña, con motivo de su visita de Estado al país oceánico, del 9 al 12 de agosto.



A la llegada de la comitiva del máximo dirigente vietnamita a la Casa del Gobernador General, Sam Mostyn recibió cordialmente a To Lam. Al mismo tiempo, se efectuaron 21 salvas de artillería en su honor.



La gobernadora general invitó a To Lam a subir al podio de honor, mientras la banda militar interpretaba el himno nacional de Vietnam. Posteriormente, el líder vietnamita pasó revista a la Guardia de Honor y a la banda militar de Australia. Ambos dirigentes se presentaron mutuamente a los integrantes de las respectivas delegaciones que asistieron a la ceremonia.



Tras el acto de bienvenida, el mandatario vietnamita sostuvo un encuentro con la gobernadora general australiana y conversaciones con el primer ministro Anthony Albanese. Asimismo, presenció la ceremonia de firma de documentos de cooperación, se reunió con la prensa y mantuvo encuentros con los titulares del Senado y de la Cámara de Representantes de Australia.



Vietnam y Australia establecieron oficialmente relaciones diplomáticas el 26 de febrero de 1973. Durante más de cinco décadas, los vínculos bilaterales han experimentado un sólido y sostenido desarrollo, con intereses cada vez más diversos. Actualmente, Canberra considera a Hanoi uno de sus socios más importantes.



Las relaciones bilaterales atraviesan la etapa de desarrollo más dinámica desde que ambos países elevaron sus vínculos al nivel de Asociación Estratégica Integral. La cooperación económica, comercial y de inversión continúa siendo uno de los principales pilares de las relaciones entre los dos países.



Australia es actualmente el séptimo mayor socio comercial de Vietnam, mientras que la nación indochina se consolida como un socio comercial dinámico de la llamada isla-continente en el Sudeste Asiático.



En los primeros seis meses de 2026, el comercio bilateral alcanzó 8,1 mil millones de dólares, un aumento de casi 22% interanual. Las exportaciones vietnamitas a Australia alcanzaron 3,8 mil millones de dólares, un incremento de más de 25%, superior al crecimiento medio de las exportaciones nacionales. Australia también figura entre los 10 principales socios de Vietnam en comercio, turismo y asistencia oficial para el desarrollo (AOD).



Junto con la cooperación económica, los vínculos en materia de defensa y seguridad entre ambos países se han profundizado sobre la base de la confianza y el respeto mutuos. La ciencia, la tecnología y la educación están emergiendo como nuevos motores del desarrollo de la Asociación Estratégica Integral bilateral.



La visita de Estado de To Lam a Australia constituye un importante hito y refleja la visión estratégica y la determinación de los dirigentes de ambos países de impulsar unas relaciones bilaterales cada vez más eficaces, sobre la base de la confianza, el respeto mutuo y el beneficio compartido.



Asimismo, contribuye a concretar la línea de política exterior adoptada en el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, promoviendo que las relaciones con los socios estratégicos integrales se desarrollen en profundidad, de manera sustantiva, eficaz y sostenible./.

VNA