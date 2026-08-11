Vietnam emite plan de acción para atender recomendaciones de la CE sobre INDNR

Hanoi (VNA) - Vietnam emitió el Plan de acción para desplegar las medidas en respuesta a las recomendaciones formuladas por la Comisión Europea (CE) durante su quinta inspección sobre la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).



El plan tiene como objetivo resolver las deficiencias y aplicar de forma plena y sustantiva las recomendaciones de la CE, con la determinación de levantar la tarjeta amarilla en 2026 y avanzar hacia un sector pesquero transparente, responsable y sostenible.



Se espera que el 100% de los buques pesqueros registrados tengan sus datos actualizados de manera completa, precisa y oportuna en la Base de Datos Nacional de Pesca (VNFishbase), con información claramente identificada sobre el propietario, la ubicación, el estado operativo y la situación jurídica.



Asimismo, todos los buques pesqueros deben instalar sistemas de seguimiento de buques (VMS) y ser controlados en cuanto al estado de sus equipos al salir y entrar de puerto. Los casos de pérdida de conexión, cruce de los límites autorizados o manipulación de los equipos deberán ser alertados, verificados y gestionados dentro de los plazos establecidos.



El 100% de las entradas y salidas de puerto de los buques pesqueros de seis metros de eslora o más deberán registrarse en el sistema eCDT, no se expedirán certificados de confirmación de materias primas pesqueras capturadas a los buques que carezcan de datos en eCDT o cuyos datos no sean válidos.



Además, las empresas que procesen y exporten especies de alto riesgo a los mercados europeos serán inspeccionadas mediante métodos de evaluación de riesgos. Cualquier discrepancia relacionada con las materias primas, los coeficientes de procesamiento, los volúmenes de producción y los documentos de trazabilidad deberá ser verificada y resuelta definitivamente.



Todos los casos de infracciones de pesca INDNR deberán ser recibidos, verificados y gestionados por las autoridades competentes dentro de los plazos establecidos y registrados en la base de datos al respecto.



El plan exige prevenir, reducir al mínimo y avanzar hacia la eliminación de los casos de embarcaciones pesqueras vietnamitas que infringen las aguas jurisdiccionales de otros países. Todos los incidentes que se produzcan deberán ser investigados y sancionados, determinándose las responsabilidades de los propietarios y capitanes de los buques, así como de las organizaciones y personas involucradas.



Entre las principales tareas y soluciones figuran el perfeccionamiento del marco jurídico; la gestión y el control de la flota pesquera; el seguimiento, inspección y supervisión en los puertos; la trazabilidad de los productos pesqueros capturados en aguas nacionales; el control de las materias primas pesqueras importadas; y el lanzamiento de un “Mes de acción intensiva” contra la pesca INDNR.



Los ministerios, organismos y autoridades locales competentes reforzarán la gestión de los buques pesqueros no registrados, no inspeccionados o que carezcan de licencia.



Se intensificarán las inspecciones intersectoriales de las empresas que procesen pez espada, atún y otras especies de alto riesgo destinadas a la exportación a Europa.



Cuando se detecten envíos que infrinjan las normativas que ya hayan sido exportados o se encuentren en tránsito, se notificará inmediatamente a la CE y al Estado miembro correspondiente./.

VNA