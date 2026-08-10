Provincia vietnamita trabaja por el pronto levantamiento de la “tarjeta amarilla” de CE



Khanh Hoa, Vietnam (VNA) - La provincia vietnamita de Khanh Hoa está intensificando las medidas contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU en inglés), en respuesta a las recomendaciones de la Comisión Europea (CE), con el objetivo de lograr pronto el levantamiento de la advertencia de “tarjeta amarilla” sobre los productos pesqueros.



A comienzos de agosto, en el puerto pesquero de Hon Ro, uno de los principales de la región centro-sur, las autoridades reforzaron el control de los buques, los desembarques y la trazabilidad. Cada embarcación es sometida a la revisión de la bitácora de pesca y de los datos del sistema de monitoreo de buques (VMS), así como a la verificación de las capturas antes de su comercialización.



El pescador Nguyen Van Hung, de Nam Nha Trang, señaló que antes de cada salida al mar, los tripulantes reciben instrucciones de respetar estrictamente las zonas autorizadas, mantener el VMS conectado y registrar debidamente la bitácora de pesca. Mientras, Le Minh Tam, propietario de un buque de pesca con redes de enmalle en Hon Ro, destacó que el cumplimiento de las normas es clave para garantizar la sostenibilidad del sector y preservar los mercados de exportación.



Según el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Khanh Hoa, hasta finales de junio de 2026, el 99,9% de los buques que reunían las condiciones contaban con licencia de pesca; el 100% de las embarcaciones de 15 metros o más de eslora estaban equipadas con VMS y todos los buques estaban debidamente marcados y numerados. La provincia también redujo el número de embarcaciones de alto riesgo de cometer infracciones IUU y de aquellas que no cumplían las condiciones para operar.



Mientras tanto, Nguyen Trong Chanh, subdirector del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, informó que, tras la quinta inspección de la CE, Khanh Hoa mantiene grupos de trabajo intersectoriales y actualiza semanalmente las listas de buques de alto riesgo y de embarcaciones sin condiciones para operar.



Asimismo, intensifica la movilización de los propietarios para completar los procedimientos de inspección técnica y licencias, mientras promueve el desguace de los buques que ya no tengan previsto faenar.



La provincia mantiene el sistema VMS operativo las 24 horas y actúa oportunamente ante las pérdidas de conexión. No se han registrado buques que hayan sobrepasado los límites de las zonas de pesca autorizadas ni embarcaciones detenidas por autoridades extranjeras.



La digitalización de la gestión también avanza en los puertos. En junio, más del 99% de los buques que entraron y cerca del 100% de los que salieron realizaron declaraciones mediante el sistema electrónico de trazabilidad. Las seis mil 252 toneladas de productos pesqueros desembarcadas fueron registradas en el sistema y la certificación de origen se realizó por vía electrónica, facilitando la trazabilidad para la exportación.



Khanh Hoa considera la lucha contra la pesca IUU una tarea a largo plazo, no solo para lograr el levantamiento de la “tarjeta amarilla” de la CE, sino también para construir un sector pesquero moderno, responsable y sostenible. La provincia continuará controlando estrictamente los buques que entran y salen de los puertos, mejorando el monitoreo VMS, acelerando la transformación digital y sancionando las infracciones.



El vicepresidente del Comité Popular provincial Trinh Minh Hoang afirmó que Khanh Hoa aplicará estrictamente el principio de “sin zonas vedadas ni excepciones”, impedirá nuevos casos de buques que violen aguas extranjeras y resolverá definitivamente las pérdidas de conexión del VMS, reforzando además la responsabilidad de propietarios, capitanes y autoridades locales.



Según la evaluación de la quinta misión de inspección de la CE, Khanh Hoa ha registrado avances positivos en la gestión de la flota, el monitoreo VMS, el control de los buques en los puertos y la trazabilidad. Sin embargo, la CE pidió continuar resolviendo los casos de alto riesgo, mejorar la aplicación de la legislación y mantener estos resultados de forma sostenible antes de considerar el levantamiento de la “tarjeta amarilla”./.



VNA