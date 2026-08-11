Exportaciones de pimienta de Vietnam aumentan 16,1%

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Vietnam exportó 168 mil 429 toneladas de pimienta en los primeros siete meses de 2026 por un monto de mil 87 millones de dólares, lo que representó un aumento del 16,1% en volumen y del 10,1% en valor en comparación con el mismo periodo del año anterior.



La Asociación de Pimienta y Especias de Vietnam (VPSA) informó que en cuanto a la estructura del mercado, Asia se mantuvo como la principal región receptora de dicho producto con 76 mil 845 toneladas -un incremento interanual del 12,3%-, ocupando el 45,6% del total de las ventas al extranjero, seguidos por América, Europa y África.



Entre los mercados individuales, Estados Unidos continuó liderando con 40 mil 712 toneladas importadas, un alza interanual del 31,8%, mientras China contó con 17 mil 110 toneladas y Tailandia con seis mil 913.



Por otro lado, las empresas vietnamitas importaron en la etapa alrededor de 49 mil toneladas de pimienta valoradas en 279,3 millones de dólares, crecimientos interanuales de 55,1% en volumen y 43% en valor.



Camboya fue el mayor proveedor, con un volumen de 25 mil 413 toneladas -un aumento del 256,9%-, lo que representó el 52,1% de las importaciones totales. Esta tendencia demuestra que, más allá de la producción, Vietnam también actúa como un centro de procesamiento y comercialización de productos con valor añadido dentro de la cadena de suministro mundial de pimienta.

Plantación de pimienta negra en la provincia de Gia Lai. (Fuente: VNA)

Mientras que la pimienta negra muestra un crecimiento sólido, las exportaciones de canela y anís estrellado tienden a desacelerarse.



En el período de enero a julio, las exportaciones de canela alcanzaron las 73 mil 85 toneladas, con un valor de 186,5 millones de dólares, lo que representó ligeras disminuciones del 1% en volumen y del 0,6% en valor en comparación con idéntica etapa de 2025.



Por su parte, las ventas de anís estrellado al extranjero fueron de ocho mil 434 toneladas, por un monto de 33,4 millones de dólares, reducciones interanuales de 9,1% en volumen y 6,2% en valor.



Le Viet Anh, secretario general de la VPSA, comentó que el desafío que afronta la industria vietnamita de la pimienta y las especias ya no consiste en ampliar las zonas de cultivo para aumentar la producción.



Tras haber ocupado durante más de dos décadas el puesto de mayor exportador mundial de pimienta, Vietnam entra en una nueva fase de desarrollo, dado que prácticamente ya no queda espacio para ampliar las superficies de cultivo.



La disponibilidad de tierras es cada vez más limitada debido a la competencia de otros cultivos, mientras que las nuevas normativas en los mercados de importación -en particular, el Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación (EUDR)- imponen requisitos cada vez más estrictos a la producción.



Por lo tanto, la industria de la pimienta ya no puede depender de aumentar la producción o de competir mediante precios bajos; en su lugar, debe transitar hacia un modelo de crecimiento impulsado por la calidad, la marca y el valor añadido.



Al igual que con la canela, el anís estrellado y otras especias, la VPSA recomendó a las empresas invertir más en zonas de abastecimiento de materias primas estandarizadas, fortalecer los vínculos con los agricultores, controlar los residuos de plaguicidas, perfeccionar los sistemas de trazabilidad y cumplir plenamente con las normas técnicas de los mercados de destino.



Al mismo tiempo, las empresas deben adaptarse de manera proactiva a las tendencias de consumo ecológico mediante el desarrollo de la agricultura regenerativa y la economía circular, la reducción de las emisiones de carbono y el uso eficiente de los recursos hídricos./.