Economía

Ciudad Ho Chi Minh impulsa el IoT para construir un sistema de transporte inteligente

Ciudad Ho Chi Minh integrará sensores IoT, inteligencia artificial y Big Data en el transporte para mejorar la seguridad vial, controlar el tráfico y detectar infracciones.

Una calle en Ciudad Ho Chi Minh. Foto: VNA
Una calle en Ciudad Ho Chi Minh. Foto: VNA

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh estudiará la integración de sensores del Internet de las Cosas (IoT) y dispositivos de monitoreo inteligente en los proyectos de infraestructura de transporte; al mismo tiempo, aplicará el IoT para garantizar el orden y la seguridad vial, así como para prevenir, detectar y sancionar las infracciones.

Con el fin de promover la aplicación del IoT en el transporte inteligente, el presidente del Comité Popular municipal encargó al Departamento de Construcción dirigir la aplicación del IoT en la construcción, gestión, explotación y mantenimiento de la infraestructura de transporte; así como revisar y proponer la integración de sensores IoT y dispositivos de monitoreo inteligente en los proyectos de construcción, renovación y modernización de las obras de transporte de la ciudad.

El Departamento de Ciencia y Tecnología se encargará de asesorar al Comité Popular municipal en la implementación de tareas de investigación, experimentación, innovación y evaluación de tecnologías IoT aplicadas al transporte inteligente; gestionar y orientar las tareas científicas y tecnológicas y los proyectos piloto sobre IoT, inteligencia artificial (IA) y macrodatos (Big Data) en el transporte urbano.

Asimismo, apoyará a empresas, institutos de investigación y universidades en la investigación, desarrollo, dominio y fabricación nacional de tecnologías, dispositivos y plataformas IoT; y participará en la evaluación de tecnologías, normas técnicas y eficacia de las aplicaciones de IoT.

El Departamento de Finanzas coordinará la elaboración de mecanismos para movilizar recursos sociales, asociaciones público-privadas (PPP), donaciones y ayudas destinadas a proyectos de IoT en el transporte; y estudiará orientaciones sobre el uso del presupuesto local para el mantenimiento y reparación periódicos de los dispositivos IoT instalados en el terreno una vez entregados a los Comités Populares de nivel comunal.

La Policía de Ciudad Ho Chi Minh dirigirá la aplicación del IoT para garantizar el orden y la seguridad vial, prevenir, detectar y sancionar infracciones; y establecerá mecanismos de coordinación para recibir y procesar información sobre congestiones, accidentes e infracciones detectadas por los sistemas IoT.

También coordinará el intercambio y aprovechamiento de datos procedentes de cámaras, sensores y sistemas de monitoreo para la gestión estatal y la garantía de la seguridad y el orden, así como la protección de la ciberseguridad, la seguridad de la información y los datos personales.

El Centro de Transformación Digital de la ciudad coordinará con los organismos dependientes del Ministerio de Construcción la integración, conexión e intercambio de datos entre las plataformas IoT, las plataformas digitales de uso común y el Almacén de Datos Compartidos de Ciudad Ho Chi Minh; dirigirá la aplicación de IA y Big Data al transporte inteligente y orientará la actualización de datos de campo en el sistema.

Los Comités Populares de las comunas, barrios y zonas especiales priorizarán la implementación y coordinación de proyectos de tecnologías de la información conectados con aplicaciones IoT para el transporte inteligente, como cámaras de tráfico y de seguridad y orden, y dispositivos de medición del flujo vehicular; asimismo, compartirán los datos con el Departamento de Construcción, la Policía municipal y los organismos pertinentes.

La integración del IoT en la infraestructura de transporte y la conexión de datos procedentes de los dispositivos instalados en el terreno contribuirán a mejorar la gestión, explotación y mantenimiento de las obras, avanzando gradualmente en la construcción de un sistema de transporte inteligente en la ciudad./.

VNA
#Nghị quyết 57 #NQ 57 #Ciudad Ho Chi Minh #transporte inteligente #Internet de las Cosas Ciudad Ho Chi Minh
Seguir VietnamPlus

Transformación digital

Noticias relacionadas

Hanoi aprueba el Plan Maestro de Hanoi con visión de 100 años, con el río Rojo como eje principal del paisaje ecológico y cultural. (Fuente: VNA)

Hanoi prioriza el desarrollo urbano basado IA, TOD y sistema de metro

El Plan Maestro de Hanoi con visión de 100 años está orientado hacia el desarrollo urbano basado en un modelo "Inteligente - Verde - Multipolar - Multicéntrico", utilizando inteligencia artificial (IA), desarrollo orientado al transporte (TOD) y un sistema de metro que abarca aproximadamente 1.153 km como motores estratégicos de crecimiento.

Ver más

Los productos de pequeñas y medianas empresas se promocionan mediante transmisiones en vivo en las plataformas digitales. Foto: VNA

Fortalecen competitividad de las pymes vietnamitas

La ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital se están convirtiendo cada vez más en una demanda estratégica, directamente vinculada con la productividad, la competitividad y la autonomía de la economía, y en este proceso, las pequeñas y medianas empresas (pymes) desempeñan un papel importante.

Vietnam busca impulsar exportaciones en el segundo semestre

Vietnam busca impulsar exportaciones en el segundo semestre

Vietnam necesita adoptar medidas más firmes para mantener el crecimiento de sus exportaciones en la segunda mitad de 2026, en un contexto en el que las empresas enfrentan mayores costos, barreras comerciales y una creciente competencia.

Productos, chips y semiconductores expuestos en la presentación del Centro Nacional de Apoyo a la Producción Piloto de Chips Semiconductores, en Hanoi, el 26 de junio de 2026. (Foto: VNA)

Vietnam ante nuevas oportunidades en semiconductores

Vietnam busca aprovechar la diversificación de las cadenas globales de semiconductores para ampliar su participación en ensamblaje, prueba y empaquetado, aunque enfrenta retos en infraestructura y recursos humanos.