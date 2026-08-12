Ciudad Ho Chi Minh impulsa el IoT para construir un sistema de transporte inteligente

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh estudiará la integración de sensores del Internet de las Cosas (IoT) y dispositivos de monitoreo inteligente en los proyectos de infraestructura de transporte; al mismo tiempo, aplicará el IoT para garantizar el orden y la seguridad vial, así como para prevenir, detectar y sancionar las infracciones.

Con el fin de promover la aplicación del IoT en el transporte inteligente, el presidente del Comité Popular municipal encargó al Departamento de Construcción dirigir la aplicación del IoT en la construcción, gestión, explotación y mantenimiento de la infraestructura de transporte; así como revisar y proponer la integración de sensores IoT y dispositivos de monitoreo inteligente en los proyectos de construcción, renovación y modernización de las obras de transporte de la ciudad.

El Departamento de Ciencia y Tecnología se encargará de asesorar al Comité Popular municipal en la implementación de tareas de investigación, experimentación, innovación y evaluación de tecnologías IoT aplicadas al transporte inteligente; gestionar y orientar las tareas científicas y tecnológicas y los proyectos piloto sobre IoT, inteligencia artificial (IA) y macrodatos (Big Data) en el transporte urbano.

Asimismo, apoyará a empresas, institutos de investigación y universidades en la investigación, desarrollo, dominio y fabricación nacional de tecnologías, dispositivos y plataformas IoT; y participará en la evaluación de tecnologías, normas técnicas y eficacia de las aplicaciones de IoT.

El Departamento de Finanzas coordinará la elaboración de mecanismos para movilizar recursos sociales, asociaciones público-privadas (PPP), donaciones y ayudas destinadas a proyectos de IoT en el transporte; y estudiará orientaciones sobre el uso del presupuesto local para el mantenimiento y reparación periódicos de los dispositivos IoT instalados en el terreno una vez entregados a los Comités Populares de nivel comunal.

La Policía de Ciudad Ho Chi Minh dirigirá la aplicación del IoT para garantizar el orden y la seguridad vial, prevenir, detectar y sancionar infracciones; y establecerá mecanismos de coordinación para recibir y procesar información sobre congestiones, accidentes e infracciones detectadas por los sistemas IoT.

También coordinará el intercambio y aprovechamiento de datos procedentes de cámaras, sensores y sistemas de monitoreo para la gestión estatal y la garantía de la seguridad y el orden, así como la protección de la ciberseguridad, la seguridad de la información y los datos personales.

El Centro de Transformación Digital de la ciudad coordinará con los organismos dependientes del Ministerio de Construcción la integración, conexión e intercambio de datos entre las plataformas IoT, las plataformas digitales de uso común y el Almacén de Datos Compartidos de Ciudad Ho Chi Minh; dirigirá la aplicación de IA y Big Data al transporte inteligente y orientará la actualización de datos de campo en el sistema.

Los Comités Populares de las comunas, barrios y zonas especiales priorizarán la implementación y coordinación de proyectos de tecnologías de la información conectados con aplicaciones IoT para el transporte inteligente, como cámaras de tráfico y de seguridad y orden, y dispositivos de medición del flujo vehicular; asimismo, compartirán los datos con el Departamento de Construcción, la Policía municipal y los organismos pertinentes.

La integración del IoT en la infraestructura de transporte y la conexión de datos procedentes de los dispositivos instalados en el terreno contribuirán a mejorar la gestión, explotación y mantenimiento de las obras, avanzando gradualmente en la construcción de un sistema de transporte inteligente en la ciudad./.

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