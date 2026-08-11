Vietnam avanza hacia un ecosistema digital integral para extranjeros

Hanoi (VNA) - Desde los visados electrónicos (e-Visa) y la identidad digital hasta los servicios públicos en línea, los extranjeros en Vietnam cuentan cada vez con más facilidades gracias al proceso de transformación digital.



Estos avances no solo contribuyen a agilizar los trámites administrativos, sino que también reflejan los esfuerzos de Vietnam por construir gradualmente un ecosistema digital integrado y centrado en el usuario, mejorando la calidad de los servicios y reforzando el atractivo del país para la inversión, los estudios, el trabajo y el turismo.



La transformación digital desde la experiencia de los extranjeros

Para los extranjeros residentes en Vietnam, los avances digitales no se reflejan únicamente en el creciente número de plataformas y servicios públicos en línea, sino también en una experiencia más sencilla y cómoda al realizar los trámites cotidianos.



Csaba Bundik, exdirector de la Cámara de Comercio Europea en Vietnam (EuroCham Vietnam), quien lleva cerca de dos décadas viviendo en el país, considera que la implementación de la identidad electrónica de nivel 2 para extranjeros constituye “un paso especialmente significativo” para quienes residen en Vietnam a largo plazo.

Csaba Bundik, exdirector de la Cámara de Comercio Europea en Vietnam. (Foto: VNA)

Según explicó, anteriormente incluso los trámites administrativos habituales exigían llevar el pasaporte, preparar numerosas copias de documentos y acudir a diferentes organismos. Una identidad digital unificada para los servicios públicos, las operaciones bancarias, el alquiler de viviendas y los trámites de residencia permitirá simplificar considerablemente estos procesos.



“Esto puede ahorrar mucho tiempo y, tanto en los negocios como en la vida cotidiana, el tiempo es dinero”, señaló.



Ollie Arci, editor sénior de una empresa internacional de consultoría de riesgos con oficina en Hanoi, también destacó la rapidez con la que Vietnam está pasando de un sistema de gestión basado en papel a plataformas digitales.



A su juicio, la implementación de VNeID para extranjeros se ha desarrollado de manera relativamente fluida. Los pagos mediante códigos QR están impulsando una sociedad menos dependiente del efectivo, mientras que el sistema tributario electrónico (eTax) permite consultar la información sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas en una misma plataforma.



Estos cambios muestran que la transformación digital ya no se limita a digitalizar trámites, sino que avanza hacia una forma de prestación de servicios más sencilla y centrada en el usuario.



Conectar las plataformas, el próximo desafío

Tras más de un año de implementación de la Resolución 57, diversos modelos de transformación digital han registrado resultados positivos. El Proyecto 06, la Base de Datos Nacional de Población y la aplicación VNeID poseen ya más de 71 millones de cuentas activadas y prestan servicios en numerosos ámbitos de la vida cotidiana.



Asimismo, la red de interconexión segura y las plataformas digitales de uso común han completado básicamente el 98% de la infraestructura de conectividad, mientras que numerosos modelos de innovación vinculados a las fortalezas de las distintas localidades están siendo ampliados.



Estos avances también han recibido el reconocimiento de la comunidad internacional. Julian Gorman, director regional para Asia-Pacífico de GSMA, destacó que uno de los rasgos distintivos de Vietnam es su especial atención al factor humano.



Julian Gorman, director regional para Asia-Pacífico de GSMA. (Foto: VNA)



Según Gorman, la universalización del acceso digital se está abordando como una estrategia económica fundamental. En este sentido, ampliar las competencias digitales avanzadas y las capacidades en inteligencia artificial (IA) será el próximo paso decisivo, mientras que las plataformas existentes constituyen una ventaja para que Vietnam siga avanzando en su transformación digital.



Sin embargo, para los extranjeros que viven en Vietnam, la digitalización de servicios individuales es solo el punto de partida. La expectativa es contar con un ecosistema digital conectado, en el que una única identidad electrónica permita acceder de forma cómoda y segura a múltiples servicios.



Bundik considera que el e-Visa es una de las reformas más visibles, ya que facilita a los visitantes internacionales la planificación de sus viajes, reduce la necesidad de acudir a las embajadas y genera una impresión positiva de Vietnam.



No obstante, advirtió que, aunque el e-Visa constituye “una puerta de entrada muy conveniente”, todo el sistema posterior también debe funcionar de manera eficiente y previsible.



Después de entrar en el país, los inversores, expertos y trabajadores internacionales todavía deben realizar numerosos trámites relacionados con la residencia, los permisos de trabajo, la apertura de cuentas bancarias, el registro de empresas y las obligaciones tributarias. Por ello, el atractivo del entorno de inversión no depende únicamente de un trámite conveniente, sino de la fluidez de toda la cadena de servicios.



Arci considera que el principal obstáculo actual no es la falta de plataformas digitales, sino la limitada conexión entre ellas. VNeID ofrece por ahora información básica para los extranjeros y todavía no está convenientemente interconectado con los servicios tributarios, bancarios, de residencia, inmigración o permisos de conducir.



Asimismo, aunque eTax resulta útil, su interfaz está disponible actualmente solo en vietnamita. “Me resulta difícil encontrar las secciones o la información que necesito porque todo el sistema está actualmente solo en vietnamita”, explicó.



Desde la experiencia de los usuarios extranjeros, una plataforma moderna no debe limitarse a ofrecer múltiples servicios, sino que también debe garantizar la interoperabilidad de los datos entre los diferentes organismos.



Bundik señaló que, si los datos no están interconectados o un simple error en una base de datos puede interrumpir otros servicios, la tecnología podría generar nuevas dificultades. Por ello, junto con el fortalecimiento de la ciberseguridad, consideró necesario seguir mejorando la interoperabilidad de los datos, ampliar la asistencia multilingüe y mantener mecanismos de apoyo cuando los procesos digitales presenten problemas.



El ecosistema digital como ventaja competitiva

Desde una perspectiva más amplia, la transformación digital no solo contribuye a mejorar los servicios públicos, sino que también abre nuevas posibilidades para modernizar la gestión estatal.



La profesora principal Tao Yitao, exsubsecretaria del Comité del Partido de la Universidad de Shenzhen y directora del Centro de Investigación sobre las Zonas Económicas Especiales de China, considera que el uso de la tecnología digital para responder a la ampliación del ámbito de gestión y construir un “gobierno digital” puede ayudar a superar determinadas deficiencias organizativas.



La profesora principal Tao Yitao, exsubsecretaria del Comité del Partido de la Universidad de Shenzhen y directora del Centro de Investigación sobre las Zonas Económicas Especiales de China. (Foto: VNA)

Según Tao Yitao, Vietnam puede aprovechar la ventaja de haber llegado más tarde a este proceso para desarrollar con fuerza las plataformas de gobierno electrónico y la gobernanza digital.



En la misma línea, Arci espera que Vietnam pueda construir un ecosistema digital unificado en el que la identidad electrónica se utilice de manera transversal para múltiples servicios. Cuando las plataformas estén conectadas y funcionen de forma coordinada, los extranjeros ya no tendrán que proporcionar repetidamente la misma información ni utilizar simultáneamente expedientes en papel y documentos electrónicos.



En un contexto de acelerada transformación digital a escala mundial, la competencia entre los países ya no depende únicamente del tamaño de sus economías o de la calidad de sus infraestructuras, sino también de la forma en que organizan y prestan los servicios públicos.



Para Bundik, el gobierno digital puede convertirse en una ventaja competitiva de Vietnam para atraer inversión internacional. Las empresas extranjeras no solo buscan rapidez en los trámites, sino también procesos transparentes, fáciles de seguir y previsibles.



La conexión entre las plataformas de identidad electrónica, los visados electrónicos y los servicios públicos permitiría reducir los costos administrativos y contribuiría a crear un entorno de inversión más favorable, transparente y profesional.



Arci también considera que la continua mejora del ecosistema digital facilitará a los extranjeros estudiar, trabajar y vivir en Vietnam. Cuando los servicios funcionen de manera fluida y coordinada, los usuarios no tendrán que proporcionar repetidamente la misma información ni gestionar simultáneamente expedientes en papel y documentos electrónicos.



“Este es un factor que contribuye a atraer a expertos, empresas e inversores y a que elijan Vietnam como lugar en el que establecerse a largo plazo”, subrayó./.