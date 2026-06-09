Economía

Exportaciones vietnamitas de pimienta aumentan un 21,7% en primeros cinco meses del año

Durante los primeros cinco meses de 2026 Vietnam exportó cerca de 122.600 toneladas de pimienta, con una facturación de 789,2 millones de dólares, según la Asociación de Pimienta y Especias del país.

Exportaciones vietnamitas de pimienta aumentan un 21,7% en primeros cinco meses del año

Hanoi (VNA) - Durante los primeros cinco meses de 2026 Vietnam exportó cerca de 122.600 toneladas de pimienta, con una facturación de 789,2 millones de dólares, según la Asociación de Pimienta y Especias del país.

La cifra representa un incremento del 21,7 % en volumen y del 13,9 % en valor respecto al mismo período de 2025.

Solo en mayo, las exportaciones alcanzaron las 25.180 toneladas por un valor de 166,2 millones de dólares, lo que supone una disminución frente al mes anterior debido a la reducción de la demanda en algunos mercados importadores, especialmente China.

No obstante, el resultado acumulado de los cinco primeros meses del año mantiene una tendencia positiva, impulsada por la recuperación de la demanda durante el primer trimestre y el inicio del segundo, en un contexto de oferta mundial de pimienta aún limitada.

Estados Unidos se consolidó como el principal destino de exportación, con cerca de 30.000 toneladas, equivalentes al 24,5 % del volumen total exportado y un crecimiento interanual del 30,2 %.

Asia continuó siendo la mayor región consumidora con 56.570 toneladas importadas, un aumento del 24 %. Dentro de este mercado, China adquirió 14.636 toneladas, un incremento del 145,4 %, convirtiéndose en el segundo mayor comprador de pimienta vietnamita.

Por su parte, las exportaciones hacia Europa alcanzaron las 25.176 toneladas, un 5,1 % más que en el mismo período del año anterior, destacando el fuerte crecimiento de los envíos a los Países Bajos, que aumentaron un 51,6 %.

En sentido contrario, Vietnam importó 38.086 toneladas de pimienta durante los cinco primeros meses del año, por un valor de 217,8 millones de dólares, lo que representa incrementos del 69 % en volumen y del 60 % en valor.

Camboya se mantuvo como el principal proveedor, con una participación del 54,6 % del total importado y un crecimiento superior al 344 % respecto al mismo período de 2025. Le siguió Brasil como segundo origen de suministro.

Además de la pimienta, las exportaciones de canela registraron crecimiento. Entre enero y mayo, Vietnam exportó 48.686 toneladas de canela por un valor de 124,3 millones de dólares, con aumentos del 2 % en volumen y del 1 % en valor.

Asia continuó siendo el principal mercado de consumo, mientras que el continente americano registró el crecimiento más dinámico, con un aumento del 35 % respecto al mismo período del año anterior.

En particular, el mercado de Estados Unidos absorbió 6.892 toneladas de canela vietnamita, un 25,4 % más que en los primeros cinco meses de 2025, consolidándose como el segundo mayor mercado individual para este producto, solo por detrás de India./.

VNA
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