Vietnam y Australia abogan por profundizar la cooperación bilateral

Canberra (VNA) - Tras la ceremonia oficial de bienvenida celebrada en Canberra por la parte australiana con los máximos honores reservados a los jefes de Estado, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, mantuvo conversaciones con la gobernadora general del país oceánico, Sam Mostyn.



En el encuentro, Mostyn expresó su satisfacción por reencontrarse con To Lam en Canberra, tras su primera visita de Estado a Vietnam en septiembre de 2025.



Al dar una cálida bienvenida al dirigente vietnamita y a la delegación de alto nivel que lo acompaña, afirmó que las relaciones bilaterales se desarrollan con gran dinamismo sobre una sólida base de confianza política, y expresó su convicción de que la visita permitirá alcanzar nuevos logros y generar nuevos impulsos para profundizar la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.



La gobernadora valoró los logros y el dinamismo de Vietnam, especialmente su transformación económica, científica y tecnológica y su proceso de integración internacional.



Señaló que ambos países comparten numerosas similitudes en sus visiones de desarrollo y consideran la ciencia y la tecnología, la innovación, la educación y los recursos humanos altamente cualificados como motores fundamentales del crecimiento. Australia desea ser un socio confiable de Vietnam, acompañarlo y apoyarlo en la consecución de sus objetivos de desarrollo, enfatizó.



Por su parte, tras felicitar a Australia por los logros alcanzados, especialmente en el fortalecimiento de la cohesión social, la igualdad de género y el desarrollo sostenible, To Lam expresó su confianza en que el desarrollo estable del país no solo traerá prosperidad a su pueblo y contribuirá al fortalecimiento de las relaciones bilaterales, sino también a la paz, la estabilidad y la prosperidad de la región y del mundo.



Al abordar las relaciones bilaterales, el mandatario manifestó su satisfacción por los importantes avances registrados entre Vietnam y Australia durante más de 50 años de relaciones diplomáticas y destacó que Canberra es un amigo y socio confiable de Hanoi, con numerosos intereses estratégicos compartidos.



Vietnam valora el acompañamiento y el apoyo de Australia a su proceso de desarrollo y desea profundizar las relaciones bilaterales de manera sustantiva y eficaz, afirmó.



El líder vietnamita compartió los principales aspectos de la situación socioeconómica del país y los importantes logros alcanzados tras más de 40 años de Doi Moi (Renovación).

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, firma el libro de visitas. Foto: VNA

Destacó que el tercer pleno del Comité Central del Partido Comunista del XIV mandato acordó establecer un nuevo modelo de desarrollo basado en la productividad, el conocimiento, la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital, los recursos humanos altamente cualificados y una gobernanza moderna, asociado al crecimiento verde, el desarrollo sostenible y una integración internacional profunda, con el objetivo de convertir a Vietnam en un país desarrollado de altos ingresos para 2045.



En cuanto a las orientaciones de cooperación, To Lam propuso seguir fortaleciendo la confianza política mediante intercambios de alto nivel, ampliar la cooperación en defensa y seguridad e impulsar el comercio y la inversión, con el objetivo de alcanzar un volumen comercial bilateral de 20 mil millones de dólares y aumentar significativamente las inversiones en ambas direcciones.



Asimismo, solicitó intensificar los intercambios culturales, turísticos y entre los pueblos, especialmente entre jóvenes, investigadores y nuevas generaciones de dirigentes. Expresó también su deseo de que Australia siga creando condiciones favorables para que la comunidad vietnamita prospere, contribuya activamente a la sociedad australiana y actúe como puente de amistad entre ambos países.



En la reunión, ambas partes acordaron fortalecer la cooperación para el desarrollo, la educación y el intercambio de conocimientos; mejorar las capacidades de gobernanza pública, la reforma administrativa y la transformación digital del sector público; y ampliar los vínculos entre universidades e institutos de investigación, así como la formación profesional.



Intercambiaron también puntos de vista sobre cuestiones regionales e internacionales de interés común, destacando la importancia del diálogo, la cooperación y el respeto del derecho internacional, y expresando su aspiración de construir una región del Indo-Pacífico pacífica, estable, inclusiva y sostenible.



Con motivo de la ocasión, To Lam invitó cordialmente a Sam Mostyn a realizar una nueva visita a Vietnam cuando resulte conveniente. La gobernadora general de Australia aceptó gustosamente la invitación./.