Líder vietnamita presencia la entrega de documentos de cooperación entre Vietnam y Australia

Canberra (VNA)- En el marco de la visita de Estado a Australia del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, del 9 al 12 de agosto, ambos países aprobaron tres declaraciones conjuntas y firmaron 13 documentos de cooperación.



El secretario general y presidente To Lam y el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, intercambiaron tres declaraciones conjuntas y presenciaron la rúbrica de siete documentos de cooperación entre los dos países.



Se trata de las declaraciones conjuntas sobre la profundización de la Asociación Estratégica Integral; el fortalecimiento de la resiliencia, la adaptación y la recuperación económica; y sobre el fortalecimiento de la conectividad en ciencia, tecnología e innovación entre ambos países.





El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam y el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, intercambian declaraciones conjuntas. Foto: VNA

Los siete documentos de cooperación comprenden memorandos de entendimiento sobre agricultura y desarrollo rural sostenible; aplicación de la ley en el mar; cooperación y asistencia mutua en materia de protección fronteriza; formación profesional; economía digital; salud; así como un Protocolo que modifica y complementa el Acuerdo entre los Gobiernos de Australia y Vietnam sobre transporte aéreo.



La visita tiene como objetivo consolidar y elevar la confianza política al más alto nivel, generar un nuevo impulso para la aplicación efectiva de la Asociación Estratégica Integral y definir las prioridades de cooperación para la próxima etapa.



También brinda a los dirigentes de ambos países la oportunidad de intercambiar puntos de vista sobre cuestiones regionales e internacionales de interés común y reforzar la coordinación en los mecanismos multilaterales, contribuyendo a promover la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo sostenible./.