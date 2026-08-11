Prensa australiana destaca la visita del máximo dirigente vietnamita

Canberra (VNA) - La visita de Estado del secretario general del Partido Comunista Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, a Australia, del 9 al 12 de agosto, ha suscitado especial interés y valoraciones muy positivas por parte de los principales medios de comunicación, agencias de noticias y analistas del país.



La prensa australiana coincide en considerar este importante acontecimiento como una clara muestra del sólido desarrollo de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países, así como de los beneficios económicos y estratégicos a largo plazo que esta relación genera para las dos naciones.



La agencia Australian Associated Press (AAP) afirmó que las relaciones entre Vietnam y Australia se sustentan en una profunda confianza estratégica, intereses convergentes y una voluntad común de trabajar por el futuro de la región.



AAP citó las declaraciones del primer ministro Anthony Albanese antes de la visita: "Espero con gran interés recibir al secretario general del Partido Comunista Vietnam y presidente de la República, To Lam, en Australia y debatir conjuntamente soluciones para fortalecer la cooperación entre nuestros dos países".



Al evaluar la evolución de los vínculos económicos bilaterales, AAP destacó que el comercio entre ambos países se ha duplicado desde 2020, hasta alcanzar los 30 mil millones de dólares australianos (unos 20 mil millones de dólares estadounidenses), lo que convierte a Vietnam en uno de los socios comerciales de Australia con un crecimiento más acelerado.



La agencia señaló que Vietnam es actualmente uno de los principales mercados de destino de las exportaciones australianas de carbón, mineral de hierro y aluminio, además de constituir una importante fuente de estudiantes internacionales para Australia. Al mismo tiempo, ante el creciente consumo de combustibles y energía en Australia, Vietnam se perfila como uno de sus socios potenciales prioritarios, por lo que la cooperación comercial y energética se ha convertido en un eje central de unas conversaciones basadas en la igualdad y el beneficio mutuo entre los dos líderes.



En un análisis más profundo de la dimensión económica de las relaciones bilaterales, el Instituto Australiano de Política Estratégica (ASPI) señaló que la visita de To Lam se desarrolla sobre la base de una asociación cada vez más madura y sólida.



ASPI subrayó que Vietnam se encuentra ya entre los 10 principales socios comerciales de Australia, mientras que Australia mantiene su condición de importante socio económico de Vietnam. Con un intercambio bilateral de bienes y servicios de alrededor de 30 mil millones de dólares australianos en 2025 y una inversión bilateral acumulada de 1,9 mil millones de dólares estadounidenses, la combinación de un impresionante ritmo de crecimiento y un amplio margen para nuevas áreas de cooperación permitirá reforzar aún más la conectividad estratégica entre ambas economías.



En su edición de la mañana del 11 de agosto, The Canberra Times consideró que las conversaciones de alto nivel en la capital australiana abrirán el camino hacia beneficios económicos a largo plazo.



El diario destacó que Vietnam cuenta con una de las economías de más rápido crecimiento del Sudeste Asiático, mientras que Australia ha dedicado los últimos 50 años a consolidar esta sólida amistad.



The Canberra Times citó a la doctora Anne Vo, profesora titular especializada en cultura y política vietnamitas de la Universidad de Wollongong, quien afirmó que Vietnam está consolidando cada vez más su papel como pilar estratégico, proporcionando una garantía concreta de seguridad económica para las empresas australianas en un mundo marcado por la incertidumbre.



En la misma línea, news.com.au y The Australian señalaron que el comercio, la transición energética y la seguridad regional figuran entre las principales cuestiones de la agenda, con un elevado potencial para generar valor añadido para ambas economías.



Además de las oportunidades de cooperación económica, los medios australianos han prestado especial atención a la visión estratégica de Vietnam sobre las cuestiones internacionales.



AAP recordó el destacado mensaje de política exterior pronunciado por To Lam en el Diálogo Shangri-La, en mayo de 2026, en el que el líder vietnamita describió un mundo que "afronta numerosos riesgos e incertidumbres: más interconectado, pero también más vulnerable; con tecnologías más avanzadas, pero con mayores riesgos de uso indebido; y con una interdependencia más profunda, pero también más susceptible de ser utilizada como instrumento de presión".



El artículo valoró positivamente la posición coherente de Vietnam a favor de promover la confianza, el diálogo y el respeto del derecho internacional como vías para superar los riesgos de división y de una competencia sin control en el actual entorno estratégico./.

VNA