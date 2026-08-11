Fortalecen la cooperación mediática entre Vietnam y Australia en la era digital

Sydney (VNA) - En el marco de la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, a Australia, el miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del PCV y jefe de su Comisión de Propaganda, Trinh Van Quyet, encabezó una delegación de este organismo, del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Voz de Vietnam (VOV) y la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) que acudió invitada a la Corporación Australiana de Radiodifusión (ABC), en Sídney.



Durante la reunión, ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre las tendencias del periodismo moderno, la aplicación de la inteligencia artificial (IA) y las medidas destinadas a impulsar la cooperación bilateral en el ámbito de los medios de comunicación.



El presidente de ABC, Kim Williams, señaló que, desde sus inicios como una emisora de radio tradicional, ABC se ha transformado en una de las principales organizaciones multimedio de Australia y ha ampliado constantemente su cooperación con medios internacionales, incluidos los de Vietnam.



Según Williams, la tecnología digital está transformando profundamente la manera en que se produce, distribuye y gestiona la información. ABC utiliza activamente la IA para convertir contenidos de audio y vídeo en texto, facilitar la elaboración de titulares, procesar grandes volúmenes de datos y distribuir rápidamente información local a través de sus sitios web y redes sociales.



Con unas 60 oficinas en todo el país, la tecnología permite a ABC ampliar su cobertura informativa hasta alcanzar al 99,7% del territorio australiano. No obstante, la corporación subraya que la IA debe utilizarse con cautela, especialmente en cuestiones relacionadas con la ética periodística, la fiabilidad de la información y la responsabilidad editorial.



Por su parte, Trinh Van Quyet afirmó que Vietnam concede gran importancia al derecho de la ciudadanía a acceder a la información y trabaja para construir una prensa profesional, humana y moderna.



Destacó que los medios de comunicación no solo cumplen la función de informar, sino que también contribuyen a promover la cultura, el país y el pueblo vietnamitas en el mundo.



Al considerar la IA una tendencia inevitable, Trinh Van Quyet subrayó que la tecnología solo puede ser realmente eficaz cuando va acompañada de integridad, ética y responsabilidad profesional.



Los seres humanos, recalcó, siguen desempeñando un papel decisivo en la verificación y evaluación de los contenidos periodísticos, así como en la asunción de la responsabilidad sobre ellos.



Con el objetivo de elevar la cooperación mediática a un nivel acorde con la Alianza Estratégica Integral entre Vietnam y Australia, la parte vietnamita propuso cinco áreas prioritarias: reforzar el intercambio de programas de radio y televisión y de productos periodísticos; ampliar la coproducción de podcasts y contenidos multimedia; fortalecer la capacitación de recursos humanos en materia de redacciones integradas, podcasts, tecnología digital e inteligencia artificial; promover el intercambio de dirigentes, gestores y expertos; y estrechar la coordinación en el marco de la Asociación de Radiodifusión de Asia y el Pacífico (ABU).



El presidente de ABC, Kim Williams, expresó su pleno respaldo a las propuestas vietnamitas y señaló que el Memorando de Entendimiento (MdE) firmado entre ABC y la Televisión de Vietnam (VTV) y VOV constituye una sólida base para impulsar las actividades de capacitación profesional. Asimismo, destacó que el marco de la ABU ofrece numerosas oportunidades para desarrollar una cooperación multilateral práctica en la región.



ABC anunció además que en 2026 pondrá en marcha un programa de negocios centrado en el Sudeste Asiático, incluido Vietnam. En agosto, la corporación tiene previsto emitir una serie de seis programas culturales y artísticos titulada "Culture by Design", grabados en Hanoi, al tiempo que continuará apoyando la capacitación de periodistas vietnamitas en inteligencia artificial y transformación digital.



Al término de la reunión, la delegación vietnamita visitó las instalaciones de producción de ABC, donde conoció de primera mano el modelo de funcionamiento de su redacción integrada y las modernas tecnologías aplicadas a la producción y gestión de contenidos./.

VNA