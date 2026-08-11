Intensifican cooperación parlamentaria entre Vietnam y Australia

Canberra (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, sostuvo hoy un encuentro con la presidenta del Senado asutraliano, Sue Lines, y el presidente de la Cámara de Representantes, Milton Dick, en el marco de su visita de Estado al país oceánico.



Durante la cita, los dirigentes australianos afirmaron que la visita contribuirá a impulsar aún más la Asociación Estratégica Integral entre ambos países en todos los ámbitos, especialmente en las relaciones parlamentarias y los intercambios pueblo a pueblo.



También valoraron positivamente los logros alcanzados por Vietnam en su desarrollo y destacaron el dinamismo y la creatividad del país y de su población, especialmente de las jóvenes generaciones. A su juicio, este espíritu refleja la determinación y la aspiración de convertir a Vietnam en una nación fuerte y próspera.



Por su parte, To Lam transmitió los saludos del titular de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, a la Presidenta del Senado y al Presidente de la Cámara de Representantes de Australia. Asimismo, valoró el papel desempeñado por ambas cámaras en la promoción de importantes políticas relacionadas con el desarrollo económico, la transición energética, las industrias del futuro, la defensa y la seguridad y el bienestar social. También reconoció las valiosas contribuciones del Parlamento australiano al fortalecimiento de las relaciones con Vietnam.



To Lam subrayó que las relaciones entre Vietnam y Australia avanzan sólidamente sobre la base de la confianza, los intereses compartidos y una visión común de una región pacífica, estable, cooperativa y próspera. En un contexto marcado por numerosos cambios en la situación internacional y regional, destacó que fortalecer los vínculos bilaterales reviste una importancia cada vez mayor, ya que no solo beneficia a los pueblos de ambos países, sino que también contribuye a la paz, la estabilidad y la prosperidad de la región.



Propuso que los órganos legislativos de ambos países sigan desempeñando un papel de enlace, mantengan los intercambios en todos los niveles y refuercen los contactos entre las comisiones parlamentarias, los grupos de amistad, las parlamentarias y los parlamentarios jóvenes, así como entre los representantes de los parlamentos locales. De esta manera, ambas partes podrán consolidar la confianza política, compartir experiencias en materia legislativa y de gobernanza y contribuir a la implementación efectiva de los acuerdos de alto nivel.



En materia de cooperación para el desarrollo, To Lam afirmó que Vietnam está construyendo un modelo de desarrollo basado en el aumento de la productividad, la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital, los recursos humanos de alta calidad y una gobernanza moderna.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, sostiene un encuentro con la presidenta del Senado asutraliano, Sue Lines, y el presidente de la Cámara de Representantes, Milton Dick (Fuente: VNA)

En este sentido, solicitó al Senado y a la Cámara de Representantes de Australia que sigan apoyando a Vietnam en el perfeccionamiento institucional, la reforma administrativa, la construcción de un gobierno digital y la creación de un entorno jurídico favorable para las empresas, la inversión y los nuevos motores de crecimiento.



Ambas partes acordaron reforzar la cooperación en educación, investigación, formación profesional y reconocimiento de títulos, así como el intercambio de experiencias sobre la aplicación de la inteligencia artificial y las tecnologías digitales a las actividades parlamentarias. Asimismo, reafirmaron que la educación y la formación constituyen pilares fundamentales de la cooperación bilateral y destacaron la necesidad de estrechar los vínculos entre las universidades de ambos países.



Los dirigentes australianos agradecieron a Vietnam las facilidades brindadas para la continua expansión de las operaciones de la Universidad RMIT en el país.



Señalaron que ambos países comparten numerosos intereses y prioridades, especialmente en ámbitos como el crecimiento sostenible, la transformación digital, la transición ecológica, la educación, la ciencia y la tecnología y el fortalecimiento de la resiliencia frente a los nuevos desafíos.



Las dos partes coincidieron en que los órganos legislativos de los dos países cuentan con un amplio potencial para realizar contribuciones más concretas al fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral.



Los líderes del Senado y de la Cámara de Representantes de Australia valoraron y agradecieron a To Lam sus propuestas para impulsar la diplomacia parlamentaria y reafirmaron su disposición a promover los intercambios entre los órganos de ambos cuerpos legislativos, intensificar los contactos entre parlamentarios de distintas generaciones y compartir experiencias en materia legislativa y de gobernanza.



Ambas partes también destacaron el papel de la comunidad de 350 mil vietnamitas residentes en Australia, los 170 mil exalumnos que han estudiado en el país y los 35 mil estudiantes vietnamitas que actualmente cursan estudios en Australia como importantes puentes de conexión entre las dos naciones.



To Lam pidió a Australia que facilite los procedimientos de visado para los ciudadanos vietnamitas que viajen al país por motivos de estudio, turismo y trabajo. Al mismo tiempo, afirmó que Vietnam está dispuesto a proporcionar mano de obra altamente cualificada en los sectores que Australia necesita, especialmente en un momento en que el país se prepara para acoger los Juegos Olímpicos de 2032.



Ambas partes acordaron continuar coordinándose y apoyándose mutuamente en foros parlamentarios multilaterales como la Unión Interparlamentaria (UIP), el Foro Parlamentario Asia-Pacífico (APPF) y la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA). Asimismo, se comprometieron a promover conjuntamente el multilateralismo, respetar el derecho internacional y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS) y contribuir a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo tanto en la región como en el mundo./.