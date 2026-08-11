Máximo digirente vietnamita y premier australiano se reúnen con la prensa

Canberra (VNA) - En el marco de su visita de Estado a Australia, justo después de las conversaciones oficiales, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, y el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, se reunieron hoy en esta capital con la prensa.



En su intervención, Anthony Albanese afirmó que Vietnam es una de las economías de más rápido crecimiento de la región y señaló que los logros alcanzados por el país están generando oportunidades para impulsar y profundizar cada vez más la cooperación bilateral.



Informó que, junto con To Lam, intercambió puntos de vista y acordó reforzar la cooperación y profundizar aún más la relación de Asociación Estratégica Integral entre ambos países; fortalecer la resiliencia, la capacidad de adaptación y la recuperación de las economías de Vietnam y Australia; e intensificar la cooperación en materia de defensa, asuntos marítimos, seguridad fronteriza, economía digital, agricultura, energía, minería, tecnología, ciencia e innovación.



Destacó que ambos países cuentan con nuevas oportunidades para incrementar el valor del comercio y fortalecer aún más sus relaciones económicas.



Añadió que la cooperación educativa constituye también uno de los pilares importantes de los vínculos bilaterales, mientras que las nuevas rutas aéreas contribuirán a impulsar los intercambios comerciales y a estrechar los lazos entre los pueblos de ambos países.



Anthony Albanese manifestó su confianza en que las relaciones entre ambas naciones continuarán desarrollándose con mayor fuerza y expresó su voluntad de trabajar estrechamente para llevar a la práctica las oportunidades de cooperación, con el fin de generar beneficios concretos para los dos pueblos.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, se reúnen con la prensa (Fuente: VNA)



Por su parte, el secretario general del PCV y presidente de la República, To Lam, valoró las políticas e iniciativas impulsadas por Australia para fortalecer sus vínculos con el Sudeste Asiático.



Señaló que, durante las conversaciones, ambas partes mantuvieron un amplio intercambio sobre las principales orientaciones destinadas a profundizar las relaciones bilaterales. Dijo que los dos países promoverán una cooperación más intensa en ámbitos como la inteligencia artificial (IA), los semiconductores, las tecnologías digitales, la ciberseguridad, las tecnologías verdes y las nuevas tecnologías emergentes.



También apoyarán el fortalecimiento de las capacidades para una participación más profunda en las cadenas de suministro regionales y mundiales, además de reforzar la cooperación en educación y formación y los intercambios entre los pueblos, señaló.



En cuanto a las cuestiones regionales e internacionales, el máximo dirigente vietnamita informó de que ambas partes acordaron intensificar el diálogo, generar confianza, garantizar la seguridad y la protección de la navegación marítima y la aviación, y resolver las controversias por medios pacíficos, sobre la base del respeto al derecho internacional.



Vietnam ha adoptado una resolución en la que se establecen las bases para construir y desarrollar al país como una nación marítima fuerte. En este sentido, Vietnam concede gran importancia y aspira a cooperar con una potencia marítima como Australia.



Vietnam y Australia reforzarán la coordinación y el apoyo mutuo en los foros multilaterales, así como la coordinación de posiciones sobre cuestiones de interés común. Vietnam alentará asimismo a Australia a fortalecer sus vínculos con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), consolidar el papel central de la ASEAN y apoyar a la subregión del Mekong en la construcción de una economía verde y el desarrollo sostenible.



Precisó que, con motivo de esta visita, ambas partes firmaron varios documentos importantes de cooperación. Expresó su confianza en que, gracias a la determinación conjunta, las relaciones entre los dos países continuarán desarrollándose con fuerza, en beneficio de sus pueblos y contribuyendo positivamente a la paz, la cooperación y el desarrollo tanto en la región como en el mundo./.