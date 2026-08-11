Sector bancario de Vietnam acelera su transición hacia “banca inteligente” con IA

Hanoi (VNA) - El sector bancario de Vietnam acelera su transformación digital hacia un modelo de “banca inteligente”, basado en datos y potenciado por la inteligencia artificial (IA), con el objetivo de ofrecer servicios más seguros, ágiles y adaptados a las necesidades de ciudadanos y empresas.



El Banco Estatal de Vietnam (BEV) anunció hoy el evento de Transformación Digital del Sector Bancario 2026, que se celebrará los días 18 y 19 de agosto en Hanoi bajo el lema “Banca inteligente en la era de los datos y la IA”. La quinta edición reunirá a más de 300 delegados y unas 21 entidades de crédito, intermediarios de pago y empresas tecnológicas.



El evento coincidirá con el balance de cinco años de aplicación del Plan de Transformación Digital del Sector Bancario hasta 2025, con orientación hacia 2030, y busca reafirmar el papel pionero de la banca en el desarrollo de la economía y la sociedad digitales.



La transformación ya muestra avances significativos. En numerosos bancos, más del 95% de las transacciones se realizan actualmente por canales digitales. En el primer semestre de 2026, los pagos sin efectivo superaron los 15 mil millones de operaciones, por un valor de más de 190 mil billones de dong (unos 7,3 billones de dólares), lo que representa aumentos del 34,28% en volumen y del 12,24% en valor frente al mismo período de 2025. Más del 89% de los vietnamitas mayores de 15 años dispone de una cuenta bancaria.



Según Hoang Minh Tien, subdirector del Departamento de Tecnología de la Información del BEV, desde 2021 la transformación digital del sector bancario ha logrado importantes avances en materia institucional, infraestructura, productos y servicios, datos, seguridad y protección, así como reforma administrativa. La infraestructura de pagos digitales continúa ampliándose, incluida la conexión bilateral de pagos minoristas mediante códigos QR con Tailandia, Laos, Camboya, China, Corea del Sur y Singapur.



En el marco del Proyecto 06, se ha cotejado información biométrica de más de 167,8 millones de expedientes de clientes individuales y 2,78 millones de clientes institucionales. Asimismo, el sistema SIMO ha generado alertas para más de 4,9 millones de clientes, de los cuales más de 1,6 millones suspendieron o cancelaron transacciones por un valor cercano a 5,5 billones de dong (211 millones de dólares). Entre 2024 y 2026, el BEV redujo y simplificó más del 90% de los procedimientos administrativos bajo su gestión.



Le Anh Dung, subdirector del Departamento de Pagos del BEV, señaló que los datos y la IA están impulsando al sector desde la digitalización de procesos hacia un modelo de banca inteligente, en el que la tecnología contribuye directamente a crear nuevos servicios y mejorar la experiencia de los usuarios.



Como novedad, el evento abrirá al público un espacio denominado “Festival de Tecnología de Banca Inteligente”, donde los visitantes podrán experimentar servicios como la apertura de cuentas mediante eKYC, pagos con códigos QR y Tap to Pay, operaciones biométricas y asistentes financieros basados en IA. Los hogares comerciales y las empresas podrán acceder a soluciones de pago, gestión de flujos de efectivo, facturación electrónica, declaración y pago de impuestos.



Con esta nueva orientación, el sector bancario vietnamita busca consolidar la transición de la “banca digital” a la “banca inteligente”, aprovechando los datos y la IA para construir un ecosistema financiero más moderno, seguro y eficiente./.

VNA