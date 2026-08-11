Vietnam fortalece la gestión del comercio electrónico

Hanoi (VNA) - En un contexto de fuerte expansión del comercio electrónico, estrechamente vinculado al consumo, las exportaciones, la logística, los pagos electrónicos y la economía digital, se espera que la Ley de Comercio Electrónico siente las bases para un desarrollo sostenible del sector en Vietnam, al tiempo que garantice un equilibrio entre la gestión estatal, los derechos de los consumidores y los intereses de las empresas.



El Departamento de Comercio Electrónico y Economía Digital, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, señaló que el espíritu central de la Ley es construir un entorno empresarial digital más transparente y definir con claridad los derechos, obligaciones y responsabilidades de los distintos actores del mercado.



Mayor transparencia del mercado

La directora del Departamento de Comercio Electrónico y Economía Digital, Le Hoang Oanh, afirmó que la Ley de Comercio Electrónico y el Decreto 248/2026/ND-CP buscan facilitar las actividades empresariales legales y, al mismo tiempo, reforzar la responsabilidad de los actores que operan en línea.



El objetivo es orientar a las plataformas, empresas y hogares comerciales hacia el principio de "cumplir antes de vender", además de establecer una base para sancionar la comercialización de productos falsificados, la publicidad engañosa, la evasión de obligaciones y las violaciones de los derechos de los consumidores.



Uno de los aspectos destacados es el establecimiento de requisitos más estrictos de identificación. Las plataformas intermediarias de comercio electrónico deberán verificar la identidad de los vendedores antes de permitirles operar. Esta medida contribuirá a limitar la comercialización de productos falsificados y aquellos que infrinjan los derechos de propiedad intelectual, facilitará la gestión tributaria y la lucha contra la pérdida de ingresos presupuestarios y reforzará la protección de los consumidores.



Las nuevas disposiciones también exigen a las plataformas gestionar activamente la información de los vendedores, publicar sus reglamentos, recibir reclamaciones, almacenar datos y cooperar con las autoridades competentes para hacer frente a las infracciones. En el caso de las redes sociales que integran funciones de comercio electrónico, deberán contar con mecanismos para identificar las cuentas comerciales y diferenciar claramente entre las actividades de comunicación y las de negocio.



Las ventas mediante transmisiones en directo y el marketing de afiliación también quedan regulados. Las personas que realicen transmisiones en directo, incluidos los KOL (líderes de opinión) y KOC (consumidores influyentes), deberán identificarse antes de emitir y garantizar la veracidad de la información sobre los productos.



Los consumidores contarán además con una mayor protección de sus derechos de acceso a la información, protección de datos, presentación de reclamaciones y resolución de disputas.



Adaptación proactiva

Le Thi Ha, jefa de la División de Gestión de Actividades de Comercio Electrónico, señaló que, dado que la Ley fue aprobada por la Asamblea Nacional el 10 de diciembre de 2025, las plataformas han dispuesto de tiempo para preparar la infraestructura técnica y los procedimientos necesarios para verificar a los vendedores, gestionar contenidos y controlar las transmisiones en directo.



Las plataformas deberán desarrollar sistemas integrados que permitan conectarse con la base de datos del Ministerio de Seguridad Pública para la identificación electrónica de vendedores, personas que realizan transmisiones en directo y participantes en programas de marketing de afiliación.



Según los expertos, las empresas deberán adaptar activamente sus modelos de gestión, revisar y estandarizar la información jurídica, los números de identificación fiscal, los productos, las políticas de garantía y los contenidos públicos. También tendrán que mejorar la calidad de los servicios, garantizar políticas transparentes de devolución y posventa y proporcionar información completa sobre los productos.



El presidente de la Asociación de Comercio Electrónico de Vietnam (VECOM), Tran Trong Tuyen, recomendó a las empresas centrarse en tres pilares: cumplir estrictamente el nuevo marco legal; incrementar la inversión en tecnología, aprovechar los datos y mejorar la gestión de las ventas multicanal; y fortalecer la confianza de los clientes mediante la calidad de los productos, la transparencia sobre el origen de las mercancías y políticas claras de servicio posventa./.

VNA