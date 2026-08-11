Parlamento vietnamita debate proyecto de Ley de Desarrollo Urbano

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional de Vietnam debatió hoy el proyecto de Ley de Desarrollo Urbano, en el marco de la primera reunión extraordinaria de la XVI legislatura.



Los diputados opinaron que el proyecto impulsará la descentralización y aumentará la autonomía de las administraciones urbanas especiales, pero subrayaron que cuanto mayor sea la delegación de competencias, más estricto debe ser el control, a fin de crear un marco jurídico flexible que permita a las ciudades desarrollarse de manera moderna, inteligente, ecológica y sostenible.



La mayoría de los legisladores valoraron numerosas políticas innovadoras del proyecto, como el aumento de la autonomía en la organización del aparato administrativo, la gestión de la plantilla y la aplicación de políticas; el desarrollo urbano orientado al transporte público; las zonas francas y los centros financieros internacionales; la socialización de los servicios públicos; y las disposiciones destinadas a eliminar obstáculos institucionales.



El diputado Nguyen Ngoc Son, de la ciudad de Hai Phong, consideró que la planificación de las megaciudades tiene efectos que trascienden los límites administrativos y está relacionada con el transporte regional, los puertos marítimos, los aeropuertos, los recursos hídricos y las infraestructuras nacionales.



Por ello, propuso que el proyecto establezca mecanismos para recabar y procesar las opiniones del Gobierno y del Primer Ministro sobre los contenidos relacionados con la planificación sectorial nacional, las infraestructuras nacionales y la planificación interregional antes de que la ciudad los apruebe.



También sugirió definir el alcance de las disposiciones cuya aplicación puede suspender temporalmente el Comité Popular de la ciudad, para evitar crear una “zona gris” entre la experimentación tecnológica y la aplicación piloto de políticas y normas jurídicas.



Según señaló, la delegación de competencias debe ir acompañada de límites claros al ejercicio del poder, de la responsabilidad de quienes toman las decisiones y de mecanismos de control independientes.



El diputado Trinh Xuan An, de la provincia de Dong Nai, respaldó el principio de descentralización, pero propuso vincular las competencias y responsabilidades de los máximos responsables con el control del poder, la publicidad y la transparencia.



El proyecto asigna más de 150 competencias a los Consejos Populares, por lo que es necesario reforzar su papel en la toma de decisiones sobre políticas y la supervisión de los órganos administrativos locales, señaló.



Propuso reforzar tres niveles de control: antes de la toma de decisiones, durante la ejecución y mediante controles posteriores, evaluación y determinación de responsabilidades una vez implementadas las decisiones.



Asimismo, pidió elevar la capacidad de las comisiones de los Consejos Populares y de los diputados a tiempo completo, y aclarar los límites entre las competencias para adoptar decisiones diferentes de las previstas en la legislación general y los mecanismos de supervisión correspondientes.



El diputado Nguyen Dai Thang, de la provincia de Hung Yen, señaló que una mayor descentralización permite a las autoridades locales actuar con mayor iniciativa y flexibilidad y asumir mayores responsabilidades, pero debe ir acompañada del control del poder.



Propuso aclarar las responsabilidades financieras de los máximos responsables y los mecanismos de supervisión de la Asamblea Nacional, el Gobierno y los Consejos Populares.



Enfatizó la necesidad de establecer criterios y condiciones para que otras ciudades puedan aplicar los mecanismos previstos en la Ley, evitando mecanismos discrecionales de concesión o autorización o su aplicación cuando todavía no existan capacidades suficientes.



En cuanto a las políticas de ingresos para las personas que trabajan en organismos centrales ubicados en la localidad, el diputado propuso estudiarlas cuidadosamente para garantizar la uniformidad del régimen de función pública, la responsabilidad presupuestaria y la independencia de los organismos centrales. Los gastos correspondientes deberán ser cubiertos por el presupuesto local, sin aumentar las obligaciones de gasto del presupuesto central.



Sobre el tratamiento de los proyectos de ejecución retrasada, el diputado Nguyen Ngoc Son consideró necesario revisar exhaustivamente las obligaciones financieras relacionadas con las tierras, garantizar que el Estado no pierda ingresos y evitar la legalización de beneficios derivados de la prolongación de los proyectos./.

VNA