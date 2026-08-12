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Aeropuerto de Tan Son Nhat reanuda operaciones tras incidente con un dron

El aeropuerto Tan Son Nhat reanudó sus operaciones tras una restricción temporal causada por la presencia de un UAV cerca de una ruta de vuelo.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)
Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El aeropuerto internacional de Tan Son Nhat, en Ciudad Ho Chi Minh, reanudó con normalidad las operaciones de despegue y aterrizaje a las 20:34 horas del 11 de agosto, después de restringirlas temporalmente tras detectarse un vehículo aéreo no tripulado (UAV) cerca de una ruta de vuelo.

El incidente afectó preliminarmente a 19 vuelos, según la Corporación de Gestión del Tráfico Aéreo de Vietnam (VATM).

El incidente se produjo durante la tarde-noche, cuando el centro de control de vuelos de VATM recibió información de la tripulación de una aeronave sobre la presencia de un UAV en las proximidades de una ruta de vuelo. Ante el riesgo para la seguridad aérea, VATM activó los procedimientos establecidos y coordinó con los organismos competentes la gestión de la situación.

Entre las 18:14 y las 19:14 horas, Tan Son Nhat restringió temporalmente las operaciones de despegue y aterrizaje. Los vuelos de salida fueron suspendidos, mientras que los de llegada quedaron en espera según las condiciones operativas, afectando a un total de 19 vuelos.

Paralelamente, VATM activó un plan de regulación del flujo de tráfico aéreo y ajustó los vuelos programados para limitar posibles efectos en cadena sobre las operaciones aeroportuarias.

Las aerolíneas Vietnam Airlines y Vietjet Air ajustaron sus horarios debido a las medidas de control del tráfico aéreo y desplegaron planes para restablecer las operaciones y garantizar la seguridad de los pasajeros.

Según VATM, la restricción temporal de las operaciones y la regulación del tráfico forman parte de los procedimientos previstos para situaciones que puedan afectar a la capacidad operativa de un aeropuerto, permitiendo evaluar los riesgos y garantizar la seguridad y estabilidad de los vuelos.

Una vez controlada la situación, Tan Son Nhat recuperó la normalidad en sus operaciones de despegue y aterrizaje a las 20:34 horas del 11 de agosto./.

VNA
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