Sociedad

Cruz Roja de Vietnam entrega donación en solidaridad con el pueblo cubano

La Cruz Roja de Vietnam entrega a Cuba una ayuda de 3,83 millones de dólares recaudada durante el Mes Humanitario de 2026, en vísperas del centenario de Fidel Castro.

En el acto de entrega de la donación (Foto: VNA)
En el acto de entrega de la donación (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- La Cruz Roja de Vietnam, en coordinación con la Embajada de Cuba en Hanoi, celebró hoy en Hanoi una ceremonia simbólica de entrega de una contribución de apoyo al país caribeño, con motivo del centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz (13 de agosto de 1926).

La ayuda, valorada en 100 mil millones de dongs (aproximadamente 3,83 millones de dólares), procede de los fondos recaudados durante el Mes Humanitario de 2026 para apoyar al pueblo cubano.

Durante el acto, la presidenta del Comité Central de la Cruz Roja de Vietnam, Do Thi Thu Thao, recordó que la histórica visita de Fidel Castro a la zona liberada de Quang Tri en 1973, así como su célebre declaración de solidaridad con Vietnam, se han convertido en símbolos imperecederos de la fraternidad entre ambos pueblos.

La funcionaria sostuvo que, en los últimos años, el pueblo cubano ha seguido enfrentando numerosas dificultades, por lo que la ayuda no representa únicamente un aporte material, sino también una expresión de afecto, solidaridad y gratitud del pueblo vietnamita hacia la Isla, así como una muestra de la amistad leal cultivada entre ambas naciones a lo largo de generaciones.

“En la Cruz Roja de Vietnam creemos firmemente que la humanidad no tiene fronteras y que la bondad no conoce distancias geográficas”, afirmó.

Por su parte, el embajador de Cuba en Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes, expresó su profunda emoción ante las muestras de afecto y solidaridad del pueblo vietnamita. Destacó que la contribución llega en un momento en que Cuba enfrenta muchas dificultades y constituye una muestra concreta de la solidaridad del Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam con el país latinoamericano.

Más allá de su valor material, añadió, la ayuda representa un mensaje de aliento de Vietnam que contribuirá a aliviar el impacto de las dificultades en Cuba. Su entrega en vísperas del centenario del natalicio de Fidel Castro le confiere, además, un significado especial.

El diplomático confió en que la amistad y solidaridad entre los pueblos vietnamita y cubano, cimentadas y cultivadas por los líderes Fidel Castro y Ho Chi Minh, continuarán siendo preservadas y promovidas por las nuevas generaciones. Asimismo, evocó la campaña de apoyo al pueblo cubano impulsada en 2025 por la Cruz Roja y el Frente de la Patria de Vietnam, y expresó su profundo agradecimiento por las constantes muestras de solidaridad del país asiático.

En el marco de la ceremonia, el embajador cubano entregó al Comité Central de la Cruz Roja de Vietnam la obra “Fidel Castro Ruz-Cuba en el corazón de los vietnamitas”, compuesta por un mosaico de más de 6.600 fotografías en miniatura./.

VNA
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