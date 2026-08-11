Vietnam felicita a los dirigentes armenios por su reelección

Hanoi (VNA) – Dirigentes vietnamitas enviaron hoy mensajes de felicitación a sus homólogos armenios por su reelección y elección para importantes cargos de liderazgo en el país europeo.
El primer ministro Le Minh Hung felicitó a Nikol Pashinyan por su reelección como jefe del Gobierno, mientras que el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, felicitó a Ruben Rubinyan por su elección como titular de la Asamblea Nacional de Armenia.
Ese mismo día, el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, también envió sus felicitaciones a Ararat Mirzoyan por su reelección como canciller de Armenia./.
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