Política

Vietnam refuerza la protección de ciudadanos tras el terremoto en Colombia

La Embajada de Vietnam en Venezuela, concurrente en Colombia, informa que los ciudadanos vietnamitas en las zonas afectadas están a salvo.

Un edificio se derrumbó en Pereira, Colombia, tras el terremoto del 10 de agosto de 2026. (Foto: AA/VNA)
Un edificio se derrumbó en Pereira, Colombia, tras el terremoto del 10 de agosto de 2026. (Foto: AA/VNA)

Hanoi (VNA) – La Embajada de Vietnam en Venezuela concurrente en Colombia ha adoptado de manera oportuna medidas de protección ciudadana tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el departamento de Chocó el 10 de agosto.

El terremoto, registrado en Chocó, a unos 313 kilómetros al oeste de Bogotá, causó graves daños en capital, así como en ciudades del centro y el oeste del país, entre ellas Medellín, Cali, Pereira y Manizales.

En la mañana del 10 de agosto (hora local), la Embajada se puso en contacto con la comunidad vietnamita en Colombia para conocer la situación. Hasta la tarde del mismo día, todos los ciudadanos vietnamitas en las zonas afectadas habían sido reportados a salvo.

La misión diplomática ha adoptado las medidas necesarias de protección ciudadana de conformidad con las normativas vigentes para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos vietnamitas.

Se recomienda a los ciudadanos vietnamitas que necesiten asistencia urgente ponerse en contacto con la línea de atención para la protección ciudadana del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, en el número +84 981 848 484, o con la línea de protección ciudadana de la Embajada, en el +58 424 267 4447, para recibir asistencia oportuna./.

VNA
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