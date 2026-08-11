Máximo dirigente de Vietnam se reúne con el líder de la Coalición Liberal-Nacional de Australia

Canberra (VNA) – El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de Vietnam, To Lam, recibió hoy aquí a Angus Taylor, líder de la oposición y dirigente del Partido Liberal de Australia, en el marco de su visita de Estado al país oceánico.



To Lam afirmó que Vietnam considera a Australia un socio estratégico integral importante y de confianza, y expresó su satisfacción por el sólido crecimiento de las relaciones bilaterales.



Destacó que los logros alcanzados en las relaciones entre ambos países son fruto de los esfuerzos continuos de sucesivas generaciones de dirigentes, junto con un amplio consenso político en Australia, lo que ha creado una base sólida para el desarrollo estable y a largo plazo de los vínculos bilaterales, contribuyendo a la paz, la estabilidad y la cooperación regionales.



Vietnam está entrando en una nueva etapa de desarrollo impulsada por un nuevo modelo de crecimiento. Este modelo se centra en avances institucionales, el desarrollo del sector privado, la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital, así como en el aumento de la productividad laboral y la calidad de los recursos humanos como motores clave del crecimiento, señaló.



Añadió que Vietnam espera que Australia, aprovechando sus fortalezas en capital, tecnología, educación y formación, y recursos naturales, siga siendo un socio importante para impulsar estos nuevos motores de crecimiento.



En este sentido, el dirigente vietnamita propuso que ambas partes continúen ampliando las bases políticas de sus relaciones mediante el fortalecimiento de los vínculos entre sus respectivos partidos y el aumento de los intercambios entre sus órganos legislativos y parlamentarios.



Asimismo, pidió pasar de la mera explotación de las ventajas comerciales a la construcción conjunta de cadenas de suministro y de valor seguras, sostenibles y resilientes, especialmente en los sectores de la energía y los minerales críticos. Solicitó a Australia que continúe garantizando el suministro de carbón y gas natural licuado (GNL) a Vietnam, al tiempo que amplía la cooperación en materia de energía limpia y transición verde.



Ambos países cuentan con condiciones favorables para elevar sus relaciones económicas a nuevas cotas, avanzando hacia el desarrollo conjunto de capacidades, tecnologías y creación de valor, afirmó.



Panorama de la cita (Foto: VNA)



Señaló que Vietnam alienta a las empresas y fondos de inversión australianos a ampliar sus inversiones en sectores acordes con las necesidades de Vietnam y las fortalezas de Australia, como la energía limpia, la agricultura inteligente, las infraestructuras, los minerales críticos, la alta tecnología y la economía marítima.



También pidió a Australia que facilite a las empresas vietnamitas la ampliación de sus inversiones y operaciones en Australia, contribuyendo así a establecer una asociación bilateral en materia de inversión más equilibrada y eficaz.



Por su parte, Taylor afirmó que el Partido Liberal de Australia concede gran importancia a sus relaciones con Vietnam, señalando que la sólida base política está allanando el camino para que ambas partes avancen hacia beneficios económicos y oportunidades de desarrollo concretos y a largo plazo.



Subrayó que, independientemente del partido político que esté en el poder en Australia, las relaciones con Vietnam siguen siendo una prioridad.



Elogió las medidas proactivas adoptadas por el país del Sudeste Asiático en materia de reformas e integración, destacando que las relaciones bilaterales se sustentan cada vez más en una base que va más allá de los vínculos intergubernamentales, con la participación activa de partidos políticos, parlamentarios, empresas e instituciones educativas y de investigación.



Taylor reafirmó el firme apoyo del Partido Liberal de Australia a la materialización de los compromisos en acciones concretas.



También alentó a las empresas australianas a adoptar un enfoque más proactivo para aprovechar las oportunidades de cooperación en Vietnam, considerando al país no solo como un mercado crucial, sino también como un socio de gran potencial con el que Australia puede desarrollar conjuntamente capacidades manufactureras, tecnología y las industrias del futuro./.



