Sociedad

Deporte juvenil refuerza amistad entre Vietnam y China en la frontera

Más de 800 jóvenes de Vietnam y China participaron en un torneo de baloncesto en Pingxiang para impulsar el intercambio deportivo, cultural y la amistad fronteriza.

Beijing (VNA) - El Torneo Juvenil de Baloncesto Vietnam-China 2026, celebrado en la ciudad de Pingxiang, en la región autónoma china de Guangxi, reunió a más de 800 jóvenes deportistas de ambos países y se convirtió en un espacio de intercambio deportivo y cultural.

La competición congregó a 80 equipos y más de 800 jugadores de entre seis y 16 años, incluidos ocho equipos vietnamitas procedentes de localidades como Hanoi y Lang Son, y 72 equipos chinos de 11 localidades, entre ellas Nanning y Chongzuo.

Más allá de la competición, el torneo permitió a los jóvenes de ambos países conocerse, intercambiar experiencias y fortalecer sus vínculos, contribuyendo a fomentar el entendimiento y la amistad entre las nuevas generaciones.

El jefe del comité de árbitros, Zheng Yi, destacó que la actividad ayuda a los jóvenes a mejorar sus habilidades deportivas, fortalecer su condición física y desarrollar el espíritu competitivo, además de favorecer los intercambios culturales entre ambos países.

Pingxiang, ciudad fronteriza con un puerto internacional orientado hacia la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), desempeña un papel relevante en la promoción de los intercambios entre Vietnam y China. Desde comienzos de 2026, ha acogido diversas actividades deportivas bilaterales, entre ellas partidos amistosos de fútbol Pingxiang-Lang Son y el torneo de baloncesto “Viet-Trung BA”.

Los intercambios deportivos entre jóvenes de ambos países se consolidan así como un puente para estrechar los vínculos entre sus pueblos y contribuir a fortalecer la base social de la amistad entre Vietnam y China./.

VNA
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