Sociedad

Priorizan recursos para construir el ferrocarril Hai Phong - Ha Long - Mong Cai hacia China

El ferrocarril Hai Phong - Ha Long - Mong Cai que se conectará con la línea Fangchenggang - Dongxing (China) constituye un proyecto prioritario para reforzar la conectividad estratégica entre Vietnam y China, acordado por dirigentes de los dos países durante la visita a Beijing del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en abril pasado.

Inspección de billetes antes de que los pasajeros aborden el tren en la estación de Hai Phong. Foto: VNA
Inspección de billetes antes de que los pasajeros aborden el tren en la estación de Hai Phong. Foto: VNA

Hanoi (VNA) - El ferrocarril Hai Phong - Ha Long - Mong Cai que se conectará con la línea Fangchenggang - Dongxing (China) constituye un proyecto prioritario para reforzar la conectividad estratégica entre Vietnam y China, acordado por dirigentes de los dos países durante la visita a Beijing del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en abril pasado.

Consciente de la importancia de esta ruta para la conectividad interregional y el transporte internacional, los electores de la provincia vietnamita de Quang Ninh propusieron priorizar los recursos para ejecutar el proyecto antes de 2030, acelerar los preparativos de inversión y comenzar pronto las obras, con el fin de aprovechar eficazmente su papel en la conexión estratégica entre Vietnam y China.

Según el Ministerio de Construcción, en cumplimiento de los acuerdos entre ambos países y las instrucciones del Gobierno, la cartera encargó a la Autoridad de Ferrocarriles de Vietnam coordinarse con las autoridades competentes de China para elaborar la planificación detallada de la línea Hai Phong - Ha Long - Mong Cai, cuya finalización está prevista para 2026.

También instruyó a Junta de Gestión de Proyectos Ferroviarios para elaborar el informe de estudio de prefactibilidad para someter a las autoridades competentes la propuesta de inversión, incluido el calendario de ejecución y el plan de asignación de recursos.

De acuerdo con la Planificación de la red ferroviaria de Vietnam para el período 2021-2030, con visión hasta 2050, la línea Hai Phong - Ha Long - Mong Cai tendrá una longitud aproximada de 187 kilómetros, con origen en la estación Nam Dinh Vu, en Hai Phong, y destino en la zona de Mong Cai, en Quang Ninh.

Está previsto utilizar un ancho de vía de mil 435 milímetros, electrificar la línea y estudiar su inversión durante el período 2021-2030.

El corredor Hai Phong - Ha Long - Mong Cai cuenta con transporte por carretera y vías navegables. Las mercancías se transportan principalmente por vía fluvial debido a sus menores costos, mientras que los pasajeros utilizan mayoritariamente el transporte por carretera.

La autopista Ha Long - Mong Cai, de cuatro carriles, actualmente utiliza solo alrededor del 20% de su capacidad y puede satisfacer la demanda de transporte de pasajeros hasta 2040.

Según la planificación, este corredor desarrollará de manera integrada el transporte marítimo, por carretera y ferroviario. En la etapa actual, se priorizará el transporte de mercancías por vía marítima y fluvial, y el de pasajeros por carretera; cuando la demanda alcance un nivel suficiente, se invertirá en el ferrocarril./.

VNA
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