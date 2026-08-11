Sociedad

Vietnam y Alemania impulsan cooperación en ámbito de edición educativa

Una delegación de la Editorial de Educación de Vietnam, encabezada por el profesor asociado y doctor Nguyen Van Tung realiza una visita de trabajo a Alemania, del 8 al 14 de agosto, para estudiar e intercambiar experiencias sobre modelos de producción y distribución de libros electrónicos y materiales educativos digitales.

El profesor asociado y doctor Nguyen Van Tung, miembro del Consejo de Miembros de la Editorial de Educación de Vietnam sostiene una reunión de trabajo con la Embajada de Vietnam en Alemania. (Foto: VNA)
El profesor asociado y doctor Nguyen Van Tung, miembro del Consejo de Miembros de la Editorial de Educación de Vietnam sostiene una reunión de trabajo con la Embajada de Vietnam en Alemania. (Foto: VNA)

Berlín (VNA) - Una delegación de la Editorial de Educación de Vietnam, encabezada por el profesor asociado y doctor Nguyen Van Tung realiza una visita de trabajo a Alemania, del 8 al 14 de agosto, para estudiar e intercambiar experiencias sobre modelos de producción y distribución de libros electrónicos y materiales educativos digitales.

En Berlín, la delegación se reunió con el encargado de negocios de la Embajada de Vietnam en Alemania, Dang Hoang Linh, funcionarios de la Embajada y representantes de la comunidad vietnamita e intercambió puntos de vista sobre la transformación digital en la edición y la educación, así como sobre la enseñanza y el aprendizaje del vietnamita en Alemania.

Van Tung señaló que la delegación desea conocer nuevas tecnologías, las tendencias de la edición digital en Alemania, experiencias en la gestión de datos de libros de texto, la estandarización de datos en entornos educativos digitales y nuevos métodos de publicación.

Propuso que la Embajada siga apoyando a la Editorial de Educación de Vietnam en la conexión con socios alemanes para promover la cooperación en materia de transformación digital de la edición y la educación.

El encargado de negocios Dang Hoang Linh afirmó que la Embajada de Vietnam en Alemania está dispuesta a impulsar la diplomacia , promover los valores vietnamitas y aprovechar las mejores xperiencias del mundo en el ámbito de la cultura, en consonancia con la Estrategia de Diplomacia Cultural para 2030, con visión hasta 2045.

La consejera Ha Thi Lam Hong, jefa de la Oficina de Ciencia y Tecnología, propuso que la Editorial de Educación de Vietnam participe en las dos grandes ferias del libro de Frankfurt y Leipzig para conocer nuevas tecnologías y modalidades de publicación y ampliar su red de contactos con editoriales internacionales.

También recomendó reforzar la cooperación en la protección de los derechos de autor, la transferencia de derechos de publicación y la traducción de investigaciones y libros científicos, tecnológicos y educativos.

La delegación también intercambió puntos de vista con la comunidad vietnamita en Berlín sobre la enseñanza y el aprendizaje del vietnamita entre las jóvenes generaciones.

Nguyen Thu Loan, quien cuenta con 17 años de experiencia enseñando vietnamita en Alemania, sugirió elaborar materiales didácticos adaptados a los vietnamitas residentes en el extranjero, incorporando contenidos sobre educación familiar, normas de conducta y valores culturales tradicionales de Vietnam.

Tras recoger estas propuestas, Nguyen Van Tung informó que la Editorial de Educación de Vietnam estudiará el desarrollo de un sistema de libros y plataformas digitales para apoyar a los vietnamitas residentes en el extranjero en el aprendizaje de la lengua, la historia, la cultura y la geografía de Vietnam.

El Programa de enseñanza del vietnamita para connacionales residentes en el extranjero fue promulgado por el Ministerio de Educación y Formación en 2018 con el objetivo de contribuir a preservar la lengua, promover la identidad cultural nacional y mejorar la calidad de su enseñanza y aprendizaje.

La Editorial de Educación de Vietnam está elaborando la colección “Chao tieng Viet” (Hola, vietnamita), compuesta por seis niveles, de los cuales ya se han publicado los niveles 1 y 2. La colección, de la autora Nguyen Thuy Anh, obtuvo el Premio A del VI Premio Nacional del Libro en 2024.

Durante la visita, la delegación mantuvo reuniones con las editoriales Westermann y Cornelsen en Berlín, visitó la Universidad de Erfurt en la ciudad homónima, y trabajó con la Asociación de Editores y Libreros Alemanes y la entidad organizadora de la Feria del Libro de Frankfurt./.

VNA
#Vietnam #Alemania #Editorial de Educación de Vietnam #Văn hóa soi đường #NQ 80 #Hệ giá trị Việt_ 1
Seguir VietnamPlus

Cultura iluminando el camino

Noticias relacionadas

Nguyen Canh Binh, presidente de Alpha Books, comparte sus puntos de vista en el Foro de Publicaciones Digitales 2025 (DPS 2025) con el tema "El futuro de la industria editorial en la era digital" (Foto: VNA).

Vietnam perfecciona el ecosistema editorial en la era digital

Según el representante del Departamento de Publicación, Impresión y Distribución de Vietnam, actualmente el país cuenta con 52 editoriales. En 2025, todo el sector produjo más de 51.000 publicaciones, con alrededor de 543 millones de ejemplares y accesos, y unos ingresos totales superiores a 157,69 millones de dólares.

Ver más

Temporada de cosecha de anones de Bo Ly en el norte de Vietnam

Temporada de cosecha de anones de Bo Ly en el norte de Vietnam

Los frondosos huertos de anones al pie de la cordillera de Tam Dao, en la comuna de Dai Dinh, provincia de Phu Tho, reflejan los resultados de la reestructuración de cultivos, que ha permitido elevar el valor de los productos agrícolas locales y consolidar la marca de los anones de Bo Ly.

Temporada de la uva de Birmania Ha Chau en Can Tho

Temporada de la uva de Birmania Ha Chau en Can Tho

La uva de Birmania Ha Chau es una de las frutas características de la ciudad de Can Tho. Aunque su superficie de cultivo se ha reducido en los últimos años por la sustitución de estos árboles por otros frutales de mayor valor, como el durián, numerosas familias continúan cuidando sus huertos para mejorar la calidad y el valor del producto y preservar esta especialidad local.

Barcos de pescadores fondeados en las aguas de Ha Tien (An Giang). (Foto: VNA)

Provincia vietnamita de An Giang refuerza lucha contra la pesca ilegal

La provincia sureña de An Giang está desplegando de manera integral medidas para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), con el propósito de sancionar todas las infracciones, contribuir al levantamiento de la advertencia de la “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea y reforzar el prestigio del sector pesquero vietnamita.