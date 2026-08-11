Vietnam y Alemania impulsan cooperación en ámbito de edición educativa

Berlín (VNA) - Una delegación de la Editorial de Educación de Vietnam, encabezada por el profesor asociado y doctor Nguyen Van Tung realiza una visita de trabajo a Alemania, del 8 al 14 de agosto, para estudiar e intercambiar experiencias sobre modelos de producción y distribución de libros electrónicos y materiales educativos digitales.



En Berlín, la delegación se reunió con el encargado de negocios de la Embajada de Vietnam en Alemania, Dang Hoang Linh, funcionarios de la Embajada y representantes de la comunidad vietnamita e intercambió puntos de vista sobre la transformación digital en la edición y la educación, así como sobre la enseñanza y el aprendizaje del vietnamita en Alemania.



Van Tung señaló que la delegación desea conocer nuevas tecnologías, las tendencias de la edición digital en Alemania, experiencias en la gestión de datos de libros de texto, la estandarización de datos en entornos educativos digitales y nuevos métodos de publicación.



Propuso que la Embajada siga apoyando a la Editorial de Educación de Vietnam en la conexión con socios alemanes para promover la cooperación en materia de transformación digital de la edición y la educación.



El encargado de negocios Dang Hoang Linh afirmó que la Embajada de Vietnam en Alemania está dispuesta a impulsar la diplomacia , promover los valores vietnamitas y aprovechar las mejores xperiencias del mundo en el ámbito de la cultura, en consonancia con la Estrategia de Diplomacia Cultural para 2030, con visión hasta 2045.



La consejera Ha Thi Lam Hong, jefa de la Oficina de Ciencia y Tecnología, propuso que la Editorial de Educación de Vietnam participe en las dos grandes ferias del libro de Frankfurt y Leipzig para conocer nuevas tecnologías y modalidades de publicación y ampliar su red de contactos con editoriales internacionales.



También recomendó reforzar la cooperación en la protección de los derechos de autor, la transferencia de derechos de publicación y la traducción de investigaciones y libros científicos, tecnológicos y educativos.



La delegación también intercambió puntos de vista con la comunidad vietnamita en Berlín sobre la enseñanza y el aprendizaje del vietnamita entre las jóvenes generaciones.



Nguyen Thu Loan, quien cuenta con 17 años de experiencia enseñando vietnamita en Alemania, sugirió elaborar materiales didácticos adaptados a los vietnamitas residentes en el extranjero, incorporando contenidos sobre educación familiar, normas de conducta y valores culturales tradicionales de Vietnam.



Tras recoger estas propuestas, Nguyen Van Tung informó que la Editorial de Educación de Vietnam estudiará el desarrollo de un sistema de libros y plataformas digitales para apoyar a los vietnamitas residentes en el extranjero en el aprendizaje de la lengua, la historia, la cultura y la geografía de Vietnam.



El Programa de enseñanza del vietnamita para connacionales residentes en el extranjero fue promulgado por el Ministerio de Educación y Formación en 2018 con el objetivo de contribuir a preservar la lengua, promover la identidad cultural nacional y mejorar la calidad de su enseñanza y aprendizaje.



La Editorial de Educación de Vietnam está elaborando la colección “Chao tieng Viet” (Hola, vietnamita), compuesta por seis niveles, de los cuales ya se han publicado los niveles 1 y 2. La colección, de la autora Nguyen Thuy Anh, obtuvo el Premio A del VI Premio Nacional del Libro en 2024.



Durante la visita, la delegación mantuvo reuniones con las editoriales Westermann y Cornelsen en Berlín, visitó la Universidad de Erfurt en la ciudad homónima, y trabajó con la Asociación de Editores y Libreros Alemanes y la entidad organizadora de la Feria del Libro de Frankfurt./.

VNA