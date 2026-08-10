Vietnam promueve la cultura como fuerza endógena para desarrollo local

Hanoi (VNA) - En el marco de la implementación de la Resolución N.º 80-NQ/TW sobre el desarrollo de la cultura vietnamita, numerosas localidades del país trabajan para concretar sus orientaciones mediante iniciativas destinadas a conservar y promover los valores patrimoniales, vinculándolos cada vez más con el desarrollo turístico y económico.



Acercar el arte del Hat Boi al público

En Ciudad Ho Chi Minh, la conservación y promoción del Hat Boi (ópera tradicional vietnamita) avanza con nuevas formas de acercamiento al público, especialmente a las generaciones jóvenes. El Teatro del Hat Boi de la ciudad, en colaboración con artistas, ha llevado sus espectáculos a espacios públicos como la Calle del Libro Nguyen Van Binh, la vía peatonal Nguyen Hue y diversos centros comerciales, al tiempo que refuerza su presencia en las plataformas digitales.



Los programas se adaptan también a las características de cada grupo de espectadores. Para ello, se seleccionan extractos de obras históricas, se ajustan los diálogos para facilitar su comprensión y se incorporan actividades interactivas y experiencias prácticas. Así, el público puede conocer el arte del maquillaje, el significado de los personajes, la utilería y el característico lenguaje escénico del Hat Boi.



Asimismo, el programa «Teatro Escolar» continúa desarrollándose en numerosas escuelas, con contenidos adaptados a cada nivel educativo e integrados con personajes históricos y relatos acordes con los programas de enseñanza.



Ciudad Ho Chi Minh considera que manifestaciones tradicionales como el Hat Boi, el Cai Luong (ópera renovada) y las marionetas requieren mayores inversiones y esfuerzos de promoción para convertirse en productos culturales distintivos vinculados al desarrollo turístico.



Una actuación del Hat Boi. (Foto: VNA)



Impulsar el turismo a partir de la identidad cultural y los festivales

La provincia norteña de Tuyen Quang está aprovechando sus valores culturales, paisajes y características propias de las comunidades locales para convertir el turismo en un sector económico clave.



El XII Festival del Alforfón 2026 se inaugurará la noche del 6 de noviembre en la plaza Thanh Nien (Juventud), en la comuna de Dong Van, con un amplio programa de actividades culturales, comerciales, deportivas y de promoción de productos locales.



Con el objetivo de garantizar las mejores condiciones para el festival, la provincia ha orientado a las localidades a ejecutar de manera proactiva las tareas previstas en el plan, incluido el cultivo de unas 400 hectáreas de alforfón para asegurar la floración durante la inauguración y embellecer diversos destinos turísticos emblemáticos de la región.



Tuyen Quang avanza así en la transformación gradual de su patrimonio cultural en un recurso para el desarrollo económico. Desde comienzos de 2026, la provincia ha recibido más de 2,09 millones de visitantes, incluidos más de 406 mil extranjeros, generando ingresos turísticos estimados en unos 223 millones de dólares.



Los modelos de turismo comunitario en Lo Lo Chai, Lam Binh y Hoang Su Phi han demostrado su eficacia al combinar la conservación de las tradiciones con el desarrollo de experiencias auténticas para los visitantes.



Una anciana de la aldea tejedora de Lung Tam (provincia de Tuyen Quang) dibuja diseños con cera de abeja sobre tela de lino. (Foto: VNA)



En la provincia de Lam Dong, el Festival Cau Ngu Phan Thiet 2026, dedicado al culto a la ballena, constituye otra iniciativa destacada para preservar y promover el patrimonio cultural en asociación con el desarrollo turístico y económico local. A través de rituales tradicionales y diversas actividades culturales, el festival contribuye a preservar la identidad de las comunidades pesqueras y, al mismo tiempo, difunde los valores de la cultura marítima vietnamita y atrae a visitantes nacionales e internacionales.



Además de esta festividad, Lam Dong organiza diversas actividades culturales y artísticas, juegos tradicionales, exposiciones y espacios para la promoción de productos OCOP (Una Comuna, Un Producto) y especialidades locales.



Estas iniciativas reflejan cómo las localidades están convirtiendo las orientaciones de la Resolución N.º 80-NQ/TW en acciones concretas y haciendo de la cultura un recurso endógeno cada vez más importante para impulsar el desarrollo socioeconómico, así como para fortalecer la identidad y la imagen de cada provincia y ciudad./.