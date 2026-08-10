Cine vietnamita regresa al programa fílmico de verano de Berlín

Berlín (VNA) – El cine vietnamita volvió por cuarta vez al programa fílmico de verano “Box Office Around the World”, con la proyección de la película Mesdames Thanh Sac, dirigida por Thang Vu, el 9 de agosto en el Humboldt Forum, uno de los principales centros culturales de Berlín.



La proyección atrajo a numerosos amantes del séptimo arte y miembros de la comunidad vietnamita en la capital alemana. Anteriormente, el programa había presentado las películas vietnamitas The House of No Man (La casa de nadie), de Tran Thanh; Glorious Ashes (Cenizas gloriosas), de Bui Thac Chuyen; y My Best Friend's Wedding (La boda de mi mejor amigo), de Nguyen Quang Dung y Diep The Vinh.



Mesdames Thanh Sac transporta al público al Saigón de la década de 1960 a través de la historia de dos mujeres que trabajan en la industria del entretenimiento, explorando temas como la ambición, el amor, el poder y las decisiones personales. La película, protagonizada entre otros por los actores Hong Anh, Thanh Hang y Luong The Thanh, retrata también un período de profundos cambios en la vida urbana de Saigón (actual Ciudad Ho Chi Minh).



La producción ha destacado por su cuidada escenografía y vestuario. Los clubes nocturnos, la música, la iluminación y las coreografías recrean un mundo glamuroso pero marcado por tensiones y presiones ocultas tras su apariencia lujosa.



Antes de la proyección, el público tuvo la oportunidad de dialogar con el director Ngo Ngoc Duc y los comisarios Dorothee Wenner y Truong Hong Quang sobre el cine vietnamita, el proceso de producción y la representación de tramas vinculadas con la historia, la cultura y la vida urbana de Saigón.



Wenner expresó su satisfacción por la película y valoró especialmente su recreación del Saigón de los años 60, así como la escenografía, la música, las coreografías y la construcción de los personajes. Consideró que la representación de mujeres fuertes podría conectar con el público internacional, incluidos los espectadores alemanes.



Por su parte, Truong Hong Quang explicó que “Box Office Around the World” es un programa cinematográfico de verano al aire libre que presenta obras recientes que han atraído al público en sus países de origen, pero que todavía no han tenido una amplia distribución en Alemania.



El programa ofrece así una oportunidad para que el cine vietnamita llegue a un público internacional más amplio y actúe como puente cultural entre Vietnam, Alemania y otros países.



La edición de este año presenta películas de seis países: Vietnam, Tailandia, Argentina, Nigeria, Brasil e India. La reiterada selección de obras vietnamitas refleja el creciente interés de organizadores y espectadores internacionales por el cine de Vietnam./.

VNA