Vietnam y Australia abren una nueva etapa de cooperación educativa

Sídney (VNA) -Tras haber sido uno de los pilares fundamentales de las relaciones entre Vietnam y Australia, la cooperación educativa se encuentra ahora en el umbral de una nueva etapa, no solo en el envío de estudiantes vietnamitas al país oceánico sino también en la formación de recursos humanos de alta calidad, la realización de investigaciones conjuntas, el desarrollo tecnológico y la resolución de desafíos económicos prácticos.



Esta perspectiva se destacó claramente en el Foro Vietnam-Australia sobre Ciencia, Tecnología, Innovación, Educación, Formación y Desarrollo de Recursos Humanos (Tech Connect), celebrado el 10 de agosto en la Universidad de Tecnología de Sídney (UTS) en el marco de la visita de Estado a Australia del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam.



El foro atrajo la participación de representantes de los Gobiernos, universidades, institutos de investigación y empresas de ambas naciones, creando una plataforma para vincular la educación, la ciencia y la tecnología, y la inversión.



El ministro de Educación y Formación de Vietnam, Hoang Minh Son, subrayó que una novedad del Tech Connect de este año es que, por primera vez, los contenidos relacionados con la ciencia y la tecnología, la innovación, la educación, la formación y la inversión se abordan dentro de un marco unificado.



Durante una entrevista con corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias en Sídney al margen del evento, el titular comentó que durante muchos años, la cooperación educativa entre los dos países se ha caracterizado principalmente por dos aspectos.



En concreto, se refiere al apoyo de Australia a Vietnam en materia de formación —en particular, en la educación profesional— y el gran número de estudiantes vietnamitas que viajan a Australia para cursar sus estudios, detalló.

Jane Tran, directora ejecutiva del grupo TET, en la entrevista. (Fuente: VNA)

Sin embargo, declaró que en los próximos tiempos, la cooperación en educación y formación entrará en una nueva fase, caracterizada por una colaboración reforzada y equitativa, así como por la integración de la formación de recursos humanos de alta calidad en sectores clave con la ciencia, la tecnología y la innovación.



En esta dirección, la cooperación entre las instituciones educativas de los dos países no se limitará únicamente al intercambio de estudiantes o a los enlaces de programas de formación, precisó.



Pueden participar universidades, institutos de investigación y empresas desde la formación de recursos humanos, la investigación hasta el desarrollo y comercialización de productos tecnológicos, comunicó.



Este enfoque también se alinea con la necesidad actual de Vietnam de desarrollar una fuerza laboral cualificada en campos como la inteligencia artificial (IA), los semiconductores, la tecnología cuántica, la energía limpia, la tecnología médica y la transformación digital, remarcó.



A su vez, Luke Sheehy, director ejecutivo de la Asociación de Universidades Australianas o Universities Australia, señaló que la educación ha desempeñado durante mucho tiempo un papel central en las relaciones económicas y en el intercambio popular entre los países.



De esa manera, 30 de las 38 universidades miembros de la asociación tienen actualmente acuerdos de cooperación con instituciones educativas vietnamitas, reiteró.



Las universidades australianas llevan más de dos décadas realizando actividades educativas en Vietnam, mientras que miles de estudiantes de la nación indochina eligen el Estado oceánico como destino de superación en sus estudios, agregó.



Tanto Vietnam como Australia se enfrentan a la necesidad de impulsar la productividad, preparar a sus fuerzas laborales para nuevos empleos y adaptarse al rápido ritmo del cambio tecnológico, argumentó.



La educación desempeña un papel crucial para ayudar a ambos países a adaptarse a la transición tecnológica, construir un futuro de energía limpia y dotar a los trabajadores de las habilidades necesarias para aprovechar las oportunidades futuras, añadió.



Las cuestiones planteadas en Tech Connect también demuestran que las fronteras entre la educación, la investigación y la producción se están difuminando cada vez más, enfatizó.



Desde la perspectiva de una experta con años de experiencia en el sector educativo entre Australia y Vietnam, Jane Tran, directora ejecutiva del grupo TET, evaluó que la cooperación educativa bilateral está pasando de un modelo de apoyo y transferencia a uno de "cooperación y codesarrollo".



Por otro lado, a través de Tech Connect, un aspecto destacado de la cooperación educativa entre Vietnam y Australia en la próxima etapa es la conexión cada vez más clara entre las "tres partes": el Estado, las instituciones educativas y las empresas.



En el marco de la Asociación Estratégica Integral bilateral, junto con nuevas motivaciones generadas por la visita de Estado del máximo dirigente vietnamita To Lam a Australia, la educación no solo sigue siendo un pilar tradicional de la relación entre las dos partes, sino que también posee el potencial de servir como punto de partida para una nueva etapa de cooperación en ciencia y tecnología, innovación, inversión y desarrollo de recursos humanos en los próximos años./.