Vietnam Airlines alcanza los 35 mil vuelos a Australia

Canberra (VNA) - Vietnam Airlines celebró el 35.º aniversario de la ruta aérea entre Vietnam y Australia, conmemorando la realización de su vuelo número 35 mil y el transporte de su pasajero 7,5 millones en esta conexión.



El acto tuvo lugar en el marco de la visita de Estado a Australia del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la nación, To Lam, y estuvo vinculado a diversas actividades de promoción turística y fomento de los vínculos empresariales entre ambos países.



Actualmente, Vietnam Airlines opera 25 vuelos de ida y vuelta por semana, conectando Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh con Sídney, Melbourne y Perth mediante una flota de aviones de fuselaje ancho Airbus A350 y Boeing 787.



Durante los primeros seis meses de 2026, el mercado aéreo entre Vietnam y Australia registró más de 809 mil pasajeros, un 11,5% más que en el mismo periodo del año anterior. Las rutas entre ambos países mantuvieron elevados niveles de ocupación, con una media superior al 83%. Estos resultados muestran que la demanda del mercado continúa evolucionando favorablemente.



El presidente del Consejo de Administración de Vietnam Airlines, Dang Ngoc Hoa, destacó que las rutas aéreas impulsan la cooperación económica, turística y de inversión. Señaló que Australia seguirá siendo un mercado estratégico, mientras la aerolínea ampliará su red, mejorará sus servicios y reforzará la conectividad entre ambos países.



En el marco de esta serie de actividades, Vietnam Airlines suscribió memorandos de cooperación con el grupo Trip.com y la Universidad Internacional RMIT durante el "Foro de ciencia y tecnología, innovación, inversión y educación y formación Vietnam-Australia".



La aerolínea también continuó trabajando junto con organismos de promoción turística y empresas vietnamitas para firmar acuerdos de cooperación con Flight Centre Travel Group en el marco del "Programa de Promoción Turística Vietnam-Australia".



Los acuerdos entre Vietnam y Australia buscan impulsar la promoción turística, el desarrollo de nuevos productos, la ampliación del mercado de visitantes, la capacitación del personal del sector aéreo y los vínculos empresariales, con el objetivo de aprovechar mejor el potencial de cooperación bilateral.



En este contexto, la conectividad aérea se ha convertido en un elemento clave de las relaciones entre ambos países, especialmente desde su elevación a Asociación Estratégica Integral. Tras 35 años de conexiones, Vietnam Airlines continuará ampliando su red y colaborando con sus socios para fortalecer los intercambios económicos, turísticos y entre ambos pueblos./.

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