Arranca proyecto de energía eólica en Ca Mau con una inversión de 96,3 millones de dólares

Ca Mau, Vietnam (VNA) - El Comité Popular de la provincia survietnamita de Ca Mau, en coordinación con la Sociedad Anónima de Energía Song Lam - Ca Mau, celebró hoy la ceremonia de inicio del proyecto de la planta de energía eólica Khanh Binh Tay, en la comuna de Khanh Hung, con una inversión de unos 96,3 millones de dólares.



Según la Sociedad Anónima de Energía Song Lam - Ca Mau, la planta eólica Khanh Binh Tay tendrá una capacidad instalada de 50 MW y ocupará una superficie de unas 600 hectáreas, que comprende áreas marítimas y terrestres.



Entre sus principales componentes figuran una línea de transmisión de 110 kV, de unos 13 kilómetros de longitud; una subestación elevadora con una capacidad de 63 MVA; un sistema de cables subterráneos de media tensión, así como aerogeneradores y sus respectivas cimentaciones.



El director general de la Sociedad Anónima de Energía Song Lam - Ca Mau, Pham Minh Tri, señaló que la planta tendrá una producción media estimada de 144 millones de kWh al año una vez concluida su construcción.



La empresa concentrará sus recursos en ejecutar el proyecto conforme al calendario previsto y se compromete a cumplir sus obligaciones con el Estado y sus responsabilidades con la comunidad loca, agregó.



Por su parte, el vicepresidente del Comité Popular de Ca Mau, Huynh Chi Nguyen, pidió al inversor que garantice los recursos necesarios y cumpla con los estándares de calidad y los plazos de ejecución, con el objetivo de que el proyecto entre en funcionamiento como muy tarde en el cuarto trimestre de 2028.



También instó a respetar la legislación, dar prioridad a la contratación de trabajadores locales y compatibilizar el desarrollo energético con la protección del medio ambiente.



Las autoridades y organismos provinciales seguirán facilitando los trámites y apoyando al inversor en la resolución de las dificultades que puedan surgir para garantizar el buen desarrollo del proyecto.



Desde comienzos de año, Ca Mau ha iniciado y puesto en funcionamiento tres proyectos de energía eólica, con una inversión conjunta de unos 382 millones de dólares. Estas iniciativas buscan impulsar el crecimiento verde, reducir las emisiones y reforzar la seguridad energética./.

VNA