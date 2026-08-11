Australia se consolida como mercado turístico estratégico para Vietnam

Ciudad Ho Chi Minh, 11 ago (VNA) - Australia se consolida como uno de los mercados emisores de turistas más importantes para Vietnam, con visitantes que no solo aumentan en número, sino que también permanecen más tiempo, gastan más y muestran un creciente interés por las experiencias culturales, gastronómicas, naturales y locales.



En 2024, Vietnam recibió 490.880 visitantes australianos, un 26% más que el año anterior y alrededor de un 28% por encima de la cifra de 2019. En los primeros siete meses de 2026, el número alcanzó 396.648, un aumento interanual del 25,8%, situando a Australia entre los 10 principales mercados emisores del país.



Ciudad Ho Chi Minh recibió 253.104 turistas australianos en ese período, el quinto mayor mercado entre los 20 principales y equivalente al 63,8% del total de visitantes australianos a Vietnam. Según Pham Huy Binh, director del Departamento de Turismo municipal, Australia es un mercado estable y de alto valor, cuyos visitantes muestran especial interés por la gastronomía, la historia, la cultura, la vida urbana, los destinos de playa, el ecoturismo y las experiencias de turismo responsable.



Los turistas australianos también figuran entre los principales mercados internacionales en numerosos establecimientos de alojamiento. En Azerai La Residence Hue, por ejemplo, representan más del 10% de los huéspedes extranjeros y suelen situarse entre los tres mercados principales. Los visitantes australianos viajan durante todo el año, permanecen más tiempo y buscan experiencias auténticas y diferenciadas.



El doctor Chung Le Khang, profesor de Estudios Vietnamitas y Turismo de la Universidad Pedagógica de Ciudad Ho Chi Minh, atribuyó el creciente atractivo de Vietnam a la mejora de las conexiones aéreas, los precios competitivos y la diversidad de productos turísticos. En un mismo viaje, los visitantes pueden combinar destinos como Hanoi, Ha Long, Ninh Binh, Hue, Da Nang, Hoi An, Ciudad Ho Chi Minh, el delta del Mekong y Phu Quoc.



La gastronomía también constituye un importante atractivo, desde la comida callejera y los mercados hasta las clases de cocina y la cultura del café vietnamita. Nguyen Nguyet Van Khanh, directora de Marketing y Comunicación de la agencia de viajes Vietravel, señaló que el mercado australiano está pasando de un crecimiento basado en el número de visitantes a otro centrado en el valor, por lo que es necesario desarrollar productos que incentiven estancias más largas, un mayor gasto y el regreso de los turistas.



Los expertos consideran que Vietnam todavía existe un amplio margen de crecimiento en este mercado, especialmente en turismo gastronómico, bienestar, senderismo, ciclismo, golf, turismo fluvial, agroturismo, patrimonio y estancias prolongadas. También recomendaron mejorar la calidad de los servicios, la higiene ambiental, la transparencia de precios, la información en inglés y la atención de reclamaciones.



La touroperadora Vietravel prevé desarrollar itinerarios de 10 a 15 días que conecten varias regiones, junto con productos de alta gama, bienestar, golf, MICE (segmento que combina reuniones, incentivos, conferencias y eventos ) y viajes temáticos para grupos pequeños.



Por su parte, Ciudad Ho Chi Minh planea coordinarse con socios australianos para desarrollar circuitos que combinen experiencias urbanas, turismo de playa, ecoturismo y turismo comunitario, además de reforzar los vínculos empresariales mediante viajes de familiarización, viajes de prensa y actividades B2B, con el objetivo de prolongar las estancias y aumentar el valor generado por este mercado./.

VNA