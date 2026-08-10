Vietnam, uno de los destinos más demandados por turistas europeos este verano

Hanoi (VNA) - Vietnam se ha convertido en el cuarto destino asiático más buscado por los turistas europeos para el verano de 2026, mejorando un puesto en comparación con el mismo periodo del año pasado, lo que refleja el creciente atractivo del país entre los viajeros del viejo continente.



Según la actualización del ranking elaborado por la plataforma de viajes Agoda a partir de las búsquedas de alojamiento realizadas entre abril y junio de 2026 para viajes previstos en julio y agosto, Tailandia mantiene el primer puesto, seguida de Indonesia y Japón. Vietnam ocupa la cuarta posición, mientras que Malasia se sitúa en el quinto lugar.



Con más de tres mil 260 kilómetros de costa, numerosas islas, ciudades dinámicas y destinos de gran riqueza cultural, Vietnam ofrece una amplia variedad de opciones para satisfacer las preferencias de los turistas europeos durante sus vacaciones de verano. En particular, julio y agosto concentran la mayor afluencia de viajeros procedentes de este mercado, coincidiendo con las vacaciones escolares de verano y el fuerte aumento de la demanda turística.



Alemania, Francia y el Reino Unido encabezan las búsquedas



Vietnam también figura entre los tres destinos asiáticos que registraron el mayor crecimiento de búsquedas entre los viajeros europeos. De los 20 principales destinos, India lideró el crecimiento, con un aumento del 14% respecto al mismo periodo del año anterior, seguida de Corea del Sur, con un 13%, y Vietnam, con un 12%.



Según Agoda, este incremento refleja el creciente interés de los viajeros europeos por destinos que ofrecen una mayor diversidad de experiencias, más allá de los tradicionales puntos turísticos.



Por mercados, Alemania registró el mayor número de búsquedas de alojamiento en Vietnam, superando a Francia, que ocupaba el primer puesto en el mismo periodo del año anterior. El Reino Unido se situó en tercer lugar, seguido de los Países Bajos y Rusia.



Cabe destacar el fuerte incremento de las búsquedas procedentes de varios mercados europeos emergentes. Azerbaiyán registró el mayor crecimiento, con un aumento del 177%, seguido de Polonia, con un 66%, y Suecia, con un 55% más.



Este crecimiento se atribuye al mayor reconocimiento de la marca turística de Vietnam, la flexibilización de las políticas de visado desde 2025, la simplificación de los procedimientos de entrada y la expansión de la red aérea internacional.

El mercado de Ben Thanh es considerado un símbolo turístico de Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)

Da Nang y Ciudad Ho Chi Minh, los dos destinos más buscados



En Vietnam, Da Nang y Ciudad Ho Chi Minh continúan siendo los dos destinos más buscados por los turistas europeos, manteniendo estas posiciones por segundo año consecutivo. Mientras tanto, Nha Trang ascendió al tercer puesto, desplazando a Hanoi fuera del top 3.



El crecimiento de Da Nang y Nha Trang confirma que el turismo de sol y playa sigue siendo uno de los principales atractivos de Vietnam para los visitantes europeos. Sus playas, la amplia oferta de resorts y las numerosas actividades de ocio convierten a ambas ciudades en opciones ideales para las vacaciones de verano y las estancias prolongadas.



Por su parte, Ciudad Ho Chi Minh atrae a los viajeros interesados en descubrir la vida urbana, la cultura, la historia y la gastronomía de Vietnam.



Vu Ngoc Lam, director nacional de Agoda en Vietnam, señaló que el ascenso de Vietnam al cuarto puesto demuestra el creciente atractivo del país entre los turistas europeos, tanto en los mercados tradicionales como en los emergentes.



Según explicó, Vietnam ofrece una amplia variedad de experiencias para los viajeros, desde ciudades dinámicas y propuestas culturales locales hasta playas y resorts en sus islas. Estos atractivos están contribuyendo a que el país se consolide como una opción cada vez más popular entre los turistas internacionales que buscan disfrutar de estancias prolongadas en Asia./.