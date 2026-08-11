Nueva resolución impulsa el papel de los vietnamitas en el exterior

Beijing (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, promulgó la Resolución N.º 23-NQ/TW del Buró Político sobre los asuntos de los residentes connacionales en el extranjero, lo que marcó un cambio significativo tras más de 20 años de implementación de la Resolución N.º 36-NQ/TW.



La resolución afirma que la comunidad de residentes vietnamitas en el extranjero "es una parte inseparable y un recurso estratégico clave que contribuye a potenciar la fuerza del país".



Nguyen Thi Lan, presidenta de la Asociación de Vietnamitas en Chongqing y Sichuan, China, afirmó que la Resolución N.º 23-NQ/TW aporta noticias muy significativas y bien recibidas por los compatriotas en el extranjero, demostrando claramente la nueva mentalidad del Partido y del Estado respecto al aprovechamiento de esos recursos.



Un aspecto destacado de la Resolución es que trasciende la mera movilización de la comunidad vietnamita en el extranjero; también crea las condiciones para que se involucren más profundamente y colaboren con la tierra natal en su integración y desarrollo, contribuyendo así a construir un país cada vez más próspero y fuerte, reiteró.



La Resolución N.º 23-NQ/TW se considera una estrategia integral con visión a largo plazo, remarcó.



La comunidad vietnamita en el extranjero, en general, y la que reside en China, incluidas Chongqing y Sichuan, en particular, están dispuestas a responder a esta iniciativa y actuar como puente de conexión, brindando así aportes a promover la imagen del país, el pueblo y la cultura de Vietnam, puntualizó.



La resolución destaca el papel de la comunidad vietnamita en el extranjero y busca movilizar a sus mimebros para que participen directamente en el desarrollo nacional en esta nueva era, evaluó.



Se trata de un enfoque práctico que encarna el espíritu de reconciliación nacional y permite a los vietnamitas en el extranjero actuar como "embajadores culturales", contribuyendo a dar a conocer el país y el pueblo de Vietnam ante la comunidad internacional, argumentó.



Con la nueva orientación establecida en la Resolución N.º 23-NQ/TW, la comunidad vietnamita en el extranjero se sentirá más motivada y confiada para seguir contribuyendo a la patria, ayudando a fortalecer el bloque de gran unidad nacional y a impulsar las relaciones de cooperación y amistad entre Vietnam y los países.



Fundada en 2022, la Asociación de Vietnamitas en Chongqing y Sichuan cuenta actualmente con cerca de cinco mil miembros, incluidos intelectuales, expertos, empresarios y estudiantes.



Muchos residentes, intelectuales y expertos altamente cualificados ocupan puestos clave en universidades, institutos de investigación y grandes empresas locales; asimismo, numerosas empresas de propiedad vietnamita operan con eficacia en los sectores económico, educativo, cultural y de alta tecnología.



En los últimos tiempos, la entidad ha realizado una serie de actividades en ocasión de los grandes festivales vietnamitas, sobre todo el Día de la Liberación del Sur y la Reunificación Nacional (30 de abril) y el Tet (Año Nuevo Lunar), así como la recaudación de fondos según los llamados del Frente de la Patria de Vietnam.



Además, ha apoyado activamente los programas de enseñanza del idioma materno implementados por el Comité Estatal para Asuntos de los Vietnamitas en el Extranjero, como contribución a preservar la lengua y la identidad cultural nacional entre las generaciones más jóvenes, entre otros aspectos./.

VNA