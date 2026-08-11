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VinSpace anuncia un contrato con SpaceX para el lanzamiento de satélites

El acuerdo permitirá a VinSpace poner en órbita sus primeros satélites mediante el programa Transporter Rideshare de SpaceX en el segundo trimestre de 2027.

Foto ilustrada.
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Hanoi (VNA) - VinSpace, empresa perteneciente al ecosistema del grupo Vingroup, firmó recientemente un contrato con SpaceX de Estados Unidos para el lanzamiento de satélites.

El acuerdo representa un hito de especial importancia en la hoja de ruta de VinSpace para desarrollar capacidades integrales en el sector aeroespacial y avanzar gradualmente en su misión de impulsar la industria espacial de Vietnam.

Según el acuerdo, los satélites de VinSpace serán puestos en órbita mediante el programa de lanzamientos compartidos Transporter Rideshare de SpaceX en el segundo trimestre de 2027. Esta modalidad permite que varios clientes compartan un mismo lanzamiento de SpaceX para colocar sus satélites en órbita. VinSpace, por su parte, se encargará de la investigación, el desarrollo, la fabricación y la operación de los satélites una vez puestos en órbita.

El acuerdo constituye una base importante para las primeras misiones satelitales de VinSpace.

En el marco de estas misiones, la empresa probará módulos satelitales desarrollados internamente y, al mismo tiempo, fortalecerá de manera gradual su capacidad para controlar de forma autónoma los sistemas satelitales y desplegar futuras aplicaciones comerciales.

Previamente, en abril de 2026, VinSpace anunció sus planes de fabricar y poner en órbita un satélite en 2027.

El acuerdo con SpaceX forma parte de la estrategia a largo plazo de VinSpace para desarrollar capacidades aeroespaciales integrales y convertirse en una empresa espacial privada capaz de participar en toda la cadena de valor. Esta comprende el diseño y desarrollo de satélites; el ensamblaje, integración y pruebas (AIT); la gestión de las misiones de lanzamiento; la operación de satélites; así como el desarrollo de productos de teledetección y servicios terrestres de datos espaciales.

La elección de SpaceX como proveedor de servicios de lanzamiento se ajusta a la orientación de VinSpace de cooperar con socios tecnológicos líderes a nivel mundial para llevar a cabo sus primeras misiones espaciales.

El director general de VinSpace, Vu Trong Thu, declaró que la puesta en órbita de módulos satelitales desarrollados en Vietnam constituye una condición importante para transformar las capacidades de investigación y desarrollo de nuestro equipo de ingeniería en misiones reales.

El contrato con SpaceX representa un paso importante en la estrategia a largo plazo de VinSpace para contribuir a la construcción de un ecosistema aeroespacial comercial en Vietnam y, al mismo tiempo, conectar al país con la cadena de valor espacial mundial, agregó.

Las próximas misiones satelitales sentarán las bases para que VinSpace pruebe y valide sus tecnologías en condiciones orbitales reales, desarrolle su equipo de ingenieros, amplíe la cooperación internacional y avance gradualmente hacia la comercialización de tecnologías espaciales mediante productos y servicios.

En un contexto en el que los satélites, las constelaciones de satélites de órbita terrestre baja (LEO) y las tecnologías espaciales desempeñan un papel cada vez más importante en el crecimiento económico, la seguridad de las infraestructuras y la capacidad tecnológica nacional, VinSpace se ha comprometido a reforzar la autonomía tecnológica espacial de Vietnam y, al mismo tiempo, ofrecer soluciones comerciales a los mercados nacional, regional y mundial./.

VNA
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