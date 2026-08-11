Asociación de Amistad Vietnam-España impulsa vínculos pueblo a pueblo

Hanoi (VNA)- La Asociación de Amistad Vietnam-España celebró esta mañana en Hanoi su IV Congreso Nacional para el mandato 2026-2031, reafirmando su compromiso de impulsar la diplomacia pueblo a pueblo y contribuir al fortalecimiento de las relaciones bilaterales de manera más profunda, sustancial y eficaz.

​En su discurso de apertura, Nguyen Duc Loi, presidente de la Asociación de Amistad Vietnam-España del III mandato, destacó que el Congreso se celebra en un contexto en el que las relaciones de amistad y cooperación entre ambos países continúan avanzando positivamente en diversos ámbitos.

​Según dijo, los vínculos políticos se consolidan, mientras que la cooperación en economía, comercio, inversión, educación, cultura, turismo e intercambio pueblo a pueblo sigue ampliándose. Ambos países preparan activamente las actividades conmemorativas del 50.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas, que se celebrará en 2027, una efeméride que ofrecerá nuevas oportunidades para profundizar la cooperación multisectorial bilateral.

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Delegados participantes en la cita (Foto: VNA)

En ese contexto, la diplomacia popular constituye uno de los canales fundamentales para consolidar la confianza, fomentar el entendimiento mutuo y fortalecer la base social de las relaciones entre Vietnam y España, remarcó.

Asimismo, evocó que durante el mandato anterior, las actividades de la Asociación se desarrollaron favorablemente gracias a la atención y orientación de la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam, al apoyo y la coordinación activa de la Embajada de España en Hanoi y de los socios, así como al elevado sentido de responsabilidad del Comité Ejecutivo y de todos sus miembros.

​El Congreso aprobó las orientaciones y tareas para el período 2026-2031 y eligió al nuevo Comité Ejecutivo, integrado por 22 miembros. Nguyen Duc Loi, exmiembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, exdirector general de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) y vicepresidente permanente de la Asociación de Periodistas de Vietnam, fue reelegido presidente de la Asociación de Amistad Vietnam-España para el nuevo mandato.

El Comité Ejecutivo de la Asociación de Amistad Vietnam-España para el nuevo mandato 2026-2031. (Foto: VNA)

Al dar sus felicitaciones, Nguyen Ngoc Hung, vicepresidente de la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam, instó a la Asociación a seguir renovando los contenidos y métodos de trabajo para el nuevo mandato, orientándolos hacia una mayor profesionalidad, practicidad y eficacia.

​Asimismo, abogó por aprovechar las tecnologías digitales, los medios de comunicación modernos y las redes sociales para promover la imagen de Vietnam y atraer a las nuevas generaciones a las actividades de intercambio amistoso.

​El objetivo, precisó, es traducir los marcos de cooperación a nivel nacional en vínculos concretos entre localidades, centros educativos, empresas, organizaciones sociales y ciudadanos de ambos países, ampliando así la base social de las relaciones Vietnam-España.

La embajadora española en Vietnam, Carmen Cano de Lasala, interviene en el evento. (Foto: VNA)

A su vez, la embajadora española acreditada en Hanoi, Carmen Cano de Lasala, afirmó que España considera a Vietnam un país dinámico y con un gran potencial de desarrollo, y expresó el deseo de continuar profundizando las relaciones bilaterales.

​La diplomática manifestó su confianza en que el Congreso contribuirá a generar un nuevo impulso a la cooperación entre organizaciones e instituciones de ambas naciones, incluidos los vínculos entre la Embajada de España y la Asociación de Amistad Vietnam-España.

Al concluir la cita, Duc Loi se comprometió a preservar los logros alcanzados por las generaciones anteriores y, al mismo tiempo, renovar los contenidos y métodos de trabajo, promoviendo la unidad, la proactividad y la creatividad para consolidar la Asociación como un puente de amistad, cooperación y cohesión entre los pueblos de Vietnam y España./.