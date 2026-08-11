Vietnam y Australia estrechan la cooperación en materia de resiliencia económica

Hanoi (VNA) – Vietnam y Australia acordaron profundizar su cooperación en materia de resiliencia económica, en una declaración conjunta emitida con motivo de la visita al país oceánico del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam.
En el documento, los dirigentes de ambos países reafirmaron su compromiso de profundizar esta cooperación en el marco de la asociación estratégica integral Vietnam-Australia.
Destacaron que la resiliencia económica constituye una base de la seguridad y la prosperidad nacionales, así como un pilar esencial de un Indo-Pacífico pacífico, estable y próspero, donde se respete la soberanía.
Reafirmaron la importancia de un sistema comercial multilateral basado en normas, con una Organización Mundial del Comercio (OMC) reformada en su centro, y consideraron que este sistema debe seguir siendo la base de la prosperidad, la resiliencia y la seguridad económicas. En este marco, Vietnam y Australia reforzarán su cooperación, entre otras vías, mediante su Reunión sobre la Asociación Económica y el diálogo entre sus Ministros de Comercio.
Ambos países prevén, en particular, compartir información sobre posibles situaciones que puedan afectar a sus intereses económicos nacionales y examinar las medidas que deban adoptarse en respuesta, de conformidad con el derecho y las prácticas internacionales y sin perjuicio de los intereses de terceros países. Asimismo, se comprometieron a intercambiar información sobre el control de las inversiones extranjeras y a mantenerse mutuamente informados sobre las políticas pertinentes.
Ambas partes expresaron su preocupación ante las políticas y prácticas que puedan perturbar las cadenas mundiales de suministro o restringir innecesariamente los intercambios comerciales. Reafirmaron su compromiso con un sistema comercial multilateral justo, transparente, abierto y basado en normas.
Los dos países cooperarán para promover cadenas de suministro transparentes, diversificadas, seguras, sostenibles, fiables, económicamente eficientes y resilientes, especialmente en los sectores de los minerales críticos, los semiconductores y las energías limpias. Esta cooperación podrá apoyarse en la asociación para el desarrollo, la promoción conjunta de oportunidades de inversión y una mayor participación del sector privado.
Conscientes de la importancia de contar con cadenas de suministro de energía y alimentos abiertas, seguras y resilientes para la seguridad energética y alimentaria, ambos países también expresaron su voluntad de facilitar la circulación de productos esenciales entre sus mercados, incluidas las infraestructuras eléctricas, los productos agrícolas y agroalimentarios, así como insumos agrícolas esenciales.
También se reforzará la cooperación en tecnologías críticas y emergentes. Ambas partes identificarán oportunidades para desarrollar aún más una cooperación concreta en este ámbito, considerado esencial para fortalecer su resiliencia económica.
Vietnam y Australia buscarán asimismo nuevas oportunidades de cooperación en materia de seguridad e integridad de la investigación, reconociendo la importancia de una investigación basada en la confianza.
Se comprometieron a cooperar en la gestión de los riesgos relacionados con las tecnologías críticas y emergentes, al tiempo que promoverán las oportunidades que ofrecen estas nuevas tecnologías.
Para contribuir a su visión común del Indo-Pacífico, ambos países trabajarán también en el fortalecimiento de la resiliencia económica regional, especialmente en el Marco Económico para la Prosperidad del Indo-Pacífico, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), la ASEAN, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Asociación Económica Integral Regional (RCEP) y el Acuerdo de Libre Comercio renovado entre la ASEAN, Australia y Nueva Zelanda, así como con sus socios bilaterales y multilaterales.
Por último, los dirigentes de ambos países subrayaron que una conectividad regional segura y protegida es esencial para su crecimiento y prosperidad. Acordaron apoyar el establecimiento de ecosistemas digitales seguros, protegidos y fiables en el Indo-Pacífico, especialmente en ámbitos como la inteligencia artificial y las infraestructuras digitales, incluidas las telecomunicaciones, los cables submarinos y los centros de datos./.
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