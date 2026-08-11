Vietnam y Australia refuerzan cooperación en ciencia, tecnología e innovación

Canberra (VNA)- Con motivo de la visita de Estado a Australia del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, ambos países adoptaron una declaración conjunta sobre el fortalecimiento de la conectividad bilateral en ciencia, tecnología e innovación.



Los líderes de ambas partes reafirmaron su compromiso compartido de profundizar la cooperación bilateral en ciencia, tecnología e innovación, basándose en la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Australia y en la Declaración Conjunta de Cooperación para la Resiliencia Económica.



Destacaron los avances logrados, las fortalezas complementarias y el potencial de cooperación, reconociendo la ciencia, la tecnología y la innovación como motores del crecimiento sostenible, la productividad, la resiliencia y la competitividad.



Celebraron la Iniciativa de Cooperación en Ciencia, Tecnología e Innovación Australia-Vietnam (AVSTICI), que apoya proyectos de investigación conjuntos en los que participan universidades, instituciones de investigación y empresas de ambos países.



Asimismo, apreciaron el inicio de la Fase II del Centro de Tecnologías Estratégicas Australia-Vietnam (AVSTC), una asociación emblemática para fomentar la colaboración en tecnologías críticas y emergentes, centrada inicialmente en las aplicaciones transformadoras de la tecnología 5G y otras tecnologías habilitadoras.



Ambos países también destacaron el valor de la cooperación para fortalecer las capacidades digitales y tecnológicas, incluidas iniciativas sobre agricultura, resiliencia climática, desarrollo sostenible y uso responsable de la inteligencia artificial. Vietnam agradeció el apoyo continuo de Australia a las becas en disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) para fortalecer el capital humano y respaldar la aspiración del país indochino de convertirse en un centro regional de ciencia, tecnología e innovación.



Los líderes aplaudieron la firma del memorando de entendimiento sobre cooperación en economía digital, que contribuirá a la transformación digital de ambas economías, y reconocieron los avances en virtud del acuerdo sobre asuntos cibernéticos y cooperación en tecnologías críticas.



Elogiaron la creciente colaboración entre universidades, instituciones de investigación, empresas y socios industriales, destacando su papel en la excelencia científica, la innovación y la comercialización. Alentaron asociaciones más estrechas entre gobiernos, academias e industrias para transformar la investigación en resultados prácticos y comerciales, y realzaron el papel de las empresas emergentes en el impulso de la innovación.



Los dos países acordaron profundizar la cooperación en áreas críticas y emergentes, de acuerdo con sus prioridades, fortalezas y capacidades, explorando oportunidades para ampliar la investigación conjunta, fortalecer los ecosistemas de innovación y desarrollar nuevas iniciativas de colaboración.



Subrayaron el creciente número de asociaciones universitarias entre Vietnam y Australia, así como su contribución al fortalecimiento de la cooperación en ciencia, investigación y tecnología. Celebraron la colaboración en la formación de doctorandos en el marco del “Proyecto 89” de Vietnam, con énfasis en su importancia para fortalecer la colaboración en investigación, desarrollar capital humano y profundizar los vínculos académicos e institucionales entre ambas partes.



Reconociendo el valor de conectar los ecosistemas de innovación de ambos países, resaltaron el foro “Tech Connect”, que reunió a importantes instituciones y representantes de los sectores de ciencia y tecnología, educación y capacitación, así como de negocios e inversión de ambos países (modelo conocido en Vietnam como la “Triple Hélice”). Estas iniciativas favorecen nuevas asociaciones y oportunidades de inversión.



Finalmente, se encomendó a los funcionarios pertinentes impulsar la cooperación de conformidad con este documento y con la Declaración Conjunta de los Líderes sobre la Profundización de la Cooperación en el marco de la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Australia./.

VNA