Vietnam y Australia acuerdan profundizar su asociación estratégica integral



Canberra (VNA) – Vietnam y Australia emitieron hoy la Declaración Conjunta sobre la profundización de su Asociación Estratégica Integral, con motivo de la visita a Australia del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam.



Durante su reunión en Canberra, To Lam y el primer ministro australiano, Anthony Albanese, reafirmaron la solidez de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países, basada en la confianza y el entendimiento estratégicos mutuos desarrollados a lo largo de más de 50 años de relaciones.



Ambas partes reafirmaron su compromiso de fortalecer aún más la cooperación en materia de defensa y seguridad, especialmente mediante el diálogo y las consultas, la formación de personal, la cooperación entre las distintas fuerzas armadas, el intercambio de información, la medicina militar, la cooperación en operaciones de mantenimiento de la paz, la seguridad marítima, la búsqueda y rescate y la lucha contra el terrorismo.



Acordaron continuar los intercambios operativos multinacionales, aprovechando la participación de Vietnam en los ejercicios KAKADU de 2024 y 2026, así como su asistencia como observador al ejercicio TALISMAN SABRE en 2025.



Destacaron la cooperación marítima bilateral desarrollada en el marco del programa Asociaciones Marítimas entre Australia y el Sudeste Asiático, destinada a abordar desafíos marítimos comunes de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Celebraron los avances en la elaboración de un acuerdo entre Australia y Vietnam sobre la aplicación de la legislación marítima, así como de un acuerdo de cooperación y asistencia mutua destinado a fortalecer las capacidades operativas de los organismos competentes y contribuir a la seguridad regional.



Acordaron intensificar la cooperación en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, incluidos los ciberdelitos, las estafas en línea, el tráfico de drogas y el contrabando, el tráfico de migrantes y la trata de personas, así como la financiación del terrorismo.



Ambas partes reconocieron el papel de Vietnam como anfitrión de la ceremonia de firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia y destacaron la importancia de reforzar la cooperación regional e internacional para prevenir y combatir los ciberdelitos.



Asimismo, acordaron promover la cooperación en materia de asistencia judicial, extradición y traslado de personas condenadas, de conformidad con los tratados suscritos entre ambos países.



En cuanto a la cooperación económica, celebraron los avances registrados en las relaciones económicas, comerciales y de inversión tras cinco años de aplicación de la Estrategia de Intensificación de la Cooperación Económica (Enhanced Economic Engagement Strategy - EEES).



Acordaron fortalecer los vínculos comerciales y de inversión e incrementar la resiliencia económica, especialmente en el marco de la Estrategia Económica de Australia para el Sudeste Asiático hasta 2040.



Reconocieron el papel del equipo australiano de movilización de inversiones (Deal Team) en Ciudad Ho Chi Minh y Hanoi para captar capital destinado a financiar grandes proyectos de desarrollo en Vietnam, y señalaron que Vietnam constituye una prioridad de la cartera australiana de financiación combinada, al recibir más de un tercio de dicha financiación, por un valor de 83 millones de dólares.



Los dirigentes acogieron con satisfacción el memorando de entendimiento sobre cooperación en agricultura y desarrollo sostenible, así como la estrecha cooperación en agricultura, pesca y silvicultura y en la ampliación del acceso a los mercados. En particular, celebraron el acuerdo para restablecer el acceso al mercado vietnamita de la carne australiana de canguro y venado.



También acogieron con satisfacción las iniciativas destinadas a profundizar las inversiones de alta calidad y sostenibles, incluidos los 1,30 mil millones de dólares australianos en financiación concedidos por Export Finance Australia (EFA) para apoyar el desarrollo de infraestructuras y las exportaciones hacia Vietnam desde 2017.



Los dirigentes reconocieron la importancia de los sólidos y crecientes vínculos entre los pueblos, que constituyen el núcleo de las relaciones bilaterales.



Afirmaron que la educación, la formación y los intercambios entre los pueblos siguen siendo pilares fundamentales de las relaciones bilaterales. Acordaron fortalecer la cooperación en educación superior, enseñanza y formación profesional, investigación conjunta, intercambio de estudiantes y académicos, así como desarrollo profesional.



Vietnam reconoció la valiosa contribución del programa Aus4Skills al desarrollo de los recursos humanos y al intercambio de conocimientos durante los últimos diez años y acogió con satisfacción una nueva inversión de nueve años para el período 2026-2035.



Convinieron en promover aún más los intercambios en los ámbitos de la juventud, la cultura, el deporte y el turismo, fortaleciendo así las bases sociales de las relaciones bilaterales, además de continuar facilitando los viajes de negocios y turísticos entre ambos países.



Los dirigentes acogieron con satisfacción el Protocolo por el que se modifica y complementa el Acuerdo sobre Servicios Aéreos. Valoraron la contribución de la Universidad RMIT a la educación internacional en Vietnam durante los últimos 26 años y celebraron el fortalecimiento de la cooperación con las universidades australianas para contribuir a la formación de una fuerza laboral altamente cualificada en Vietnam. También acogieron con satisfacción el anuncio de la modificación del certificado de registro de inversiones relativo al campus de la Universidad RMIT en Hanoi.



Respecto a la cooperación en clima, medio ambiente y energía, los dirigentes acogieron con satisfacción la Declaración Conjunta sobre Cooperación en materia de Resiliencia Económica, así como la celebración del Diálogo Ministerial sobre Energía y Minerales.



También celebraron el fortalecimiento de la cooperación entre los organismos reguladores del sector energético. Vietnam valoró asimismo la contribución y el apoyo de Australia a la Red Eléctrica de la ASEAN.



Ambos dirigentes acordaron continuar fortaleciendo la cooperación en materia de protección ambiental, lucha contra el cambio climático y reducción de emisiones, contribuyendo así a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y al cumplimiento de los compromisos climáticos internacionales.



Se comprometieron a reforzar la cooperación en la aplicación de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), apoyar la transición hacia energías limpias y alcanzar la neutralidad de carbono para 2050.



Reafirmaron su compromiso conjunto de fortalecer la cooperación en materia de gestión integrada de los recursos hídricos, contabilidad del agua y gobernanza hídrica basada en datos, transformación digital, gestión de los riesgos relacionados con la sequía y restauración de los recursos hídricos y ecosistemas acuáticos, con el objetivo de reforzar la seguridad hídrica y la resiliencia frente al cambio climático.



Vietnam acogió con satisfacción la implementación del programa Aus4Adaptation y reconoció su contribución al fortalecimiento de las capacidades de adaptación al cambio climático en el delta del Mekong.´



Destacaron el programa australiano Asociaciones para la Infraestructura, incluidas sus iniciativas de descarbonización del sector marítimo, y reafirmaron su compromiso con el Tratado sobre la Biodiversidad Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ), destinado a promover la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina.



Sobre la cooperación en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, valoraron la publicación de la Declaración Conjunta sobre el fortalecimiento de los vínculos entre Australia y Vietnam en los ámbitos de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como la firma de un Memorando de Entendimiento sobre cooperación sanitaria destinado a reforzar la colaboración en los sectores de la atención sanitaria, las ciencias médicas y la investigación.



Los dirigentes reafirmaron su firme apoyo al multilateralismo, a la ASEAN y al derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, que constituyen los fundamentos de la paz, la seguridad y la estabilidad regionales.



Reafirmaron la importancia del papel central de la ASEAN y de los mecanismos liderados por la organización para mantener una arquitectura regional abierta, transparente, resiliente, inclusiva y basada en normas.



Acordaron seguir trabajando estrechamente para profundizar la Asociación Estratégica Integral ASEAN-Australia, que celebra este año su quinto aniversario, y reafirmaron la importancia de aplicar efectivamente la Perspectiva de la ASEAN sobre el Indo-Pacífico (AOIP).



Australia reafirmó su firme apoyo al protagonismo, unidad y cohesión de la ASEAN, así como al papel de liderazgo de la organización en la promoción del diálogo, la cooperación y la creación de confianza en la región.



Ambas partes llamaron a aplicar el Consenso de Cinco Puntos de la ASEAN sobre Myanmar. Instaron al cese inmediato de la violencia, al acceso humanitario sin trabas y a un diálogo genuino e inclusivo.



Los dirigentes expresaron su preocupación por la situación en el Mar del Este y reiteraron la importancia de preservar la paz, la seguridad, la estabilidad, la libertad de navegación y sobrevuelo, así como la libertad de comercio lícito sin obstáculos, el respeto de los procesos jurídicos y diplomáticos y la solución pacífica de las disputas, sin recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, de conformidad con el derecho internacional, incluida la UNCLOS de 1982.



Reiteraron la importancia de aplicar plena y efectivamente, en su totalidad, la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este. Subrayaron que el Código de Conducta en el Mar del Este debe ser eficaz, sustantivo y conforme con el derecho internacional, incluida la UNCLOS, y no debe perjudicar el ejercicio de los derechos de ningún Estado conforme al derecho internacional.



Por último, acordaron impulsar la cooperación en el marco de la Asociación Mekong-Australia para fortalecer la resiliencia y promover un desarrollo inclusivo y sostenible en la subregión del Mekong./.





VNA