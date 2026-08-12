Resolución 23 impulsa el aporte de los vietnamitas en el exterior

Hanoi (VNA) - La Resolución No. 23-NQ/TW del Buró Político sobre el trabajo relacionado con los vietnamitas residentes en el extranjero, promulgada tras más de 20 años de aplicación de la Resolución No. 36-NQ/TW, marca una nueva etapa en el pensamiento y las políticas dirigidas a la comunidad vietnamita en ultramar.



En declaraciones al corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias en Nueva York, el ingeniero aeronáutico Tran Thang, vietnamita residente en Estados Unidos y activo durante muchos años en los ámbitos de la cultura, la educación y la promoción de la cooperación, afirmó que la Resolución 23 pone de relieve el espíritu de acompañamiento y busca crear mecanismos que permitan a los compatriotas en el exterior participar de manera más profunda en la construcción, el desarrollo y la defensa del país.



Según el especialista, después de más de dos décadas de implementación de la Resolución 36, numerosas directrices del Partido y del Estado se han concretado en políticas y acciones prácticas, contribuyendo a fortalecer los vínculos con la patria y facilitar que los vietnamitas residentes en el extranjero regresen al país para visitar a sus familiares, invertir, hacer negocios, trabajar e intercambiar experiencias.



La promulgación de la Resolución 23 representa una continuidad de ese proceso en las nuevas circunstancias y refleja un espíritu de apertura, transparencia y valoración de la participación de la comunidad vietnamita en el exterior, opinó.



Desde la perspectiva de una persona que ha vivido durante muchos años en Estados Unidos, Tran Thang considera que la cuestión no radica únicamente en si los vietnamitas en el extranjero están dispuestos a contribuir, sino, sobre todo, en la necesidad de establecer mecanismos, modelos y un entorno adecuados para recibir y aprovechar eficazmente este importante recurso.



Ello exige mecanismos transparentes, sustanciales y competitivos que permitan a los expertos vietnamitas residentes en el extranjero participar de acuerdo con sus capacidades y realizar aportes acordes con su potencial, enfatizó.



Según Tran Thang, contribuir a la patria no implica necesariamente regresar a Vietnam para residir y trabajar. Con el desarrollo de las tecnologías digitales, los expertos pueden trabajar a distancia, brindar asesoramiento, impartir enseñanza, orientar investigaciones, apoyar a las empresas, transferir experiencias de gestión y conectar a socios internacionales.



Esta orientación también se ajusta a la política de construir redes de intelectuales y expertos vietnamitas en el extranjero, especialmente en ámbitos como la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital, las tecnologías estratégicas, la educación, la salud, las finanzas y la gestión.



No obstante, para que estas redes funcionen de manera efectiva, es necesario establecer un mecanismo de conexión bidireccional entre las necesidades internas del país y las capacidades de los vietnamitas residentes en el exterior.



Según Tran Thang, junto con el papel del Gobierno en la formulación de políticas, las empresas y las instituciones educativas deben convertirse en importantes puntos de enlace para acoger y aprovechar los recursos intelectuales de la comunidad vietnamita en ultramar.



A su juicio, la implementación de la Resolución 23 debe orientarse a crear un verdadero “espacio para la contribución” de los vietnamitas en el extranjero. Este espacio no debe limitarse a foros o programas de encuentro, sino que debe comprender un marco institucional abierto, procedimientos transparentes, mecanismos de coordinación claros, un entorno que respete la competencia profesional y oportunidades equitativas para contribuir.



Expresó su confianza en que la Resolución 23 generará un nuevo impulso y fortalecerá la confianza de los más de 6,5 millones de vietnamitas que viven y trabajan en el extranjero en el futuro desarrollo del país.



Cuando los vietnamitas residentes en el exterior sean respetados, escuchados, encuentren soluciones a sus dificultades y reciban oportunidades para contribuir, Vietnam contará con una fuente adicional y sostenible para su desarrollo: la inteligencia, el afecto y el sentido de responsabilidad de los hijos vietnamitas presentes en los cinco continentes, afirmó./.

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