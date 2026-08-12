Parlamento vietnamita debate la creación de Quang Ninh y Bac Ninh como nuevos polos de crecimiento

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional de Vietnam debatió hoy la creación de las ciudades de Quang Ninh y Bac Ninh, así como varios proyectos estratégicos de infraestructura destinados a reforzar el desarrollo de la región norte y de la capital.



Durante la sesión matutina de la décima jornada del primer periodo extraordinario de sesiones de la XVI Legislatura, los diputados analizaron en pleno la política de inversión para la construcción de la carretera de circunvalación 5 de la Región Capital de Hanoi y el ajuste de la política de inversión de la línea ferroviaria Lao Cai-Hanoi-Hai Phong.



También examinaron las propuestas para establecer las ciudades de Quang Ninh y Bac Ninh, consideradas por el Gobierno localidades estratégicas para el desarrollo del delta del río Rojo, la región norte y el país.



La futura ciudad de Quang Ninh mantendrá íntegramente la superficie, población y unidades administrativas de la actual provincia, con 6.231,27 kilómetros cuadrados, 1.523.400 habitantes y 54 unidades administrativas de nivel comunal, incluidos 30 barrios, 22 comunas y dos zonas especiales.



La ciudad de Bac Ninh también conservará la superficie, población y unidades administrativas de la provincia actual, con 4.713,75 kilómetros cuadrados, 3.989.623 habitantes y 99 unidades administrativas, de las cuales 45 serán barrios y 54 comunas.



La Comsión de Asuntos Legales y Jurídicos de la Asamblea Nacional recomendó aprobar las resoluciones sobre la creación de ambas ciudades y pidió al Gobierno acelerar los preparativos para la puesta en funcionamiento de las nuevas administraciones urbanas.



El ministro del Interior, Nguyen Tien Hai, en representación del Primer Ministro, presentó el informe sobre la creación de las ciudades de Quang Ninh y Bac Ninh. (Foto: VNA)

Entre las tareas prioritarias figuran la reorganización de los aparatos administrativos, el cambio de los sellos oficiales y la culminación de las condiciones necesarias para garantizar un funcionamiento coordinado desde la entrada en vigor de las resoluciones.



El órgano de revisión también instó a Quang Ninh y Bac Ninh a concentrar recursos para convertirse en polos de crecimiento económico, mediante estructuras administrativas más compactas y eficientes, al tiempo que promueven el desarrollo cultural y social y mejoran la calidad de vida de la población.



Por la tarde, la Asamblea Nacional debatirá el proyecto de ley que modifica y complementa varios artículos de 10 leyes relacionadas con los procedimientos administrativos y las condiciones empresariales en los sectores de agricultura y medioambiente./.