Primer ministro de Vietnam mantiene conversación telefónica con su homólogo de Países Bajos

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, mantuvo hoy una conversación telefónica con su homólogo de los Países Bajos, Rob Jetten.

Tras evalur los avances registrados en las relaciones bilaterales, ambos dirigentes acordaron orientaciones destinadas a aprovechar eficazmente el potencial existente y elevar la Asociación Integral a un nuevo nivel, en beneficio de ambos países y contribuyendo a la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible en ambas regiones y el mundo.

Durante la conversación, tras felicitar a los Países Bajos por sus logros en el desarrollo socioeconómico y en materia de relaciones exteriores, Minh Hung agradeció al país europeo por considerar a Vietnam uno de sus principales socios estratégicos en la región en el marco de su nueva política exterior.

Asimismo, afirmó que Vietnam siempre concede gran importancia a las relaciones con los Países Bajos y desea profundizar aún más la cooperación multifacética entre ambos países.

En un contexto en el que la situación mundial y regional evoluciona rápidamente, generando tanto nuevos desafíos como oportunidades, ambas partes coincidieron en que las necesidades de cooperación y el potencial de complementariedad entre los dos países siguen siendo enormes.

Los Países Bajos cuentan con fortalezas en ámbitos como la ciencia y la tecnología, la innovación y el desarrollo de sectores económicos de alto contenido tecnológico, mientras que Vietnam está entrando en una nueva era de desarrollo, con nuevas exigencias e impulsores en materia de crecimiento, ciencia y tecnología e innovación. Estos factores constituyen una base importante para que ambos países amplíen su cooperación, aprovechen sus respectivas fortalezas y eleven la Asociación Integral a un nuevo nivel.

Sobre esta base, el jefe del Gobierno vietnamita propuso que ambas partes sigan intensificando los intercambios de delegaciones, especialmente de alto nivel, reforzando la confianza política y avanzando hacia la elevación de las relaciones bilaterales a un nuevo nivel.

Asimismo, propuso continuar coordinándose y apoyándose mutuamente en los foros multilaterales e internacionales.

Al valorar la posición de los Países Bajos como el mayor inversor de la Unión Europea y uno de sus principales socios comerciales de Vietnam, Minh Hung recomendó que ambas partes conviertan la cooperación económica, comercial, de inversión y financiera en un pilar central de las relaciones bilaterales, aprovechando al máximo el Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Vietnam (EVFTA).

También propuso impulsar la pronta ratificación por parte del Parlamento neerlandés del Acuerdo de Protección de Inversiones entre la Unión Europea y Vietnam (EVIPA), con el fin de facilitar que las empresas de ambos países amplíen sus mercados; conectar los mercados financieros y bursátiles y atraer recursos internacionales para contribuir al desarrollo del Centro Financiero Internacional y del mercado de capitales de Vietnam.

Como nuevas vías de cooperación, propuso aprovechar de manera más eficaz los dos marcos existentes de Asociación Estratégica sobre Adaptación al Cambio Climático y Gestión del Agua (2010), y sobre Agricultura Sostenible y Seguridad Alimentaria (2014); fortalecer la cooperación en la transición ecológica, la transformación digital y el desarrollo sostenible; y convertir la ciencia, la tecnología y la innovación en uno de los nuevos pilares de la cooperación bilateral.

Abogó por alcanzar próximamente acuerdos sobre cooperación en ciencia y tecnología, innovación y tecnología de semiconductores; prestar especial atención a la implementación de proyectos de centros de investigación y desarrollo (I+D), la formación de recursos humanos altamente cualificados y la incorporación de empresas vietnamitas a la cadena de suministro de semiconductores de los Países Bajos, especialmente en colaboración con el grupo ASML.

En materia de educación y formación, cultura e intercambios entre los pueblos, solicitó que los Países Bajos concedan más becas y amplíen la recepción de estudiantes vietnamitas para cursar estudios e investigaciones en sectores punteros como la inteligencia artificial (IA), los semiconductores, la ciencia y la tecnología y la economía marítima verde.

Asimismo, sugirió que la parte neerlandesa simplifique los procedimientos de visado para los turistas vietnamitas y continúe apoyando a la comunidad vietnamita en los Países Bajos para que se integre favorablemente y siga desempeñando un papel eficaz como puente de amistad entre ambos países.

Por su parte, el primer ministro Rob Jetten valoró altamente los objetivos de desarrollo de Vietnam, especialmente la meta de mantener un crecimiento del PIB de dos dígitos, y consideró que ello representa una “enorme oportunidad” para que ambos países amplíen su cooperación.

Los Países Bajos desean convertirse en un socio importante de Vietnam en la región y están dispuestos a ampliar y profundizar aún más las relaciones bilaterales, con miras a elevar el nivel de las relaciones entre ambos países, afirmó.

También expresó su deseo de organizar delegaciones que visiten Vietnam con el fin de conocer y ampliar las oportunidades de cooperación, reforzando así la presencia de los Países Bajos en el mercado vietnamita y en la región.

Valoró positivamente las contribuciones de la comunidad vietnamita a la sociedad neerlandesa. En cuanto al turismo y los intercambios entre los pueblos, destacó la decisión de Vietnam de eximir de visado a los ciudadanos neerlandeses para viajes turísticos.

Asimismo, acogió con satisfacción la apertura por parte de Vietnam Airlines de una ruta aérea directa entre ambos países desde junio de 2026, lo que contribuirá a facilitar los desplazamientos, intensificar los intercambios entre los pueblos, promover el turismo y ampliar las actividades de cooperación bilateral.

Subrayó que los Países Bajos están firmemente comprometidos con acelerar activamente el proceso de ratificación del Acuerdo EVIPA.

Durante la conversación, ambas parte también intercambiaron opiniones sobre cuestiones regionales e internacionales de interés común y destacaron la importancia de garantizar la paz, la estabilidad, la seguridad, la protección y la libertad de navegación y sobrevuelo en la región y en el mundo, sobre la base del derecho internacional y, en particular, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS).

La primera conversación telefónica entre los primeros ministros de Vietnam y los Países Bajos concluyó con éxito, estableciendo nuevas orientaciones de cooperación y abriendo una etapa de desarrollo prometedora para la Asociación Integral entre Vietnam y los Países Bajos./.