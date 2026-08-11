Inauguran primera Casa de Vietnam en Australia y el Pacífico Sur

Canberra (VNA) – El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, asistió hoy en Canberra a una ceremonia de inauguración de la "Casa de Vietnam" y se reunieron con representantes de la comunidad de coterráneos en Australia y las Islas Salomón.



Al informar al secretario general y presidente To Lam, el embajador de Vietnam en Australia, Pham Hung Tam, destacó que la Casa de Vietnam servirá de sede para actividades diplomáticas, culturales y comunitarias.



La Casa de Vietnam, la primera de su tipo en Australia y en la región del Paacífico Sur, funcionará como un hogar común para los connacionales y como un espacio para preservar el idioma vietnamita, promover la cultura del país y fomentar el vínculo de las generaciones más jóvenes con sus raíces. Asimismo, ayudará a los australianos a comprender mejor a Vietnam y a su pueblo, afirmó.



El diplomático indicó que las misiones representativas de Vietnam en Australia han contribuido a implementar el 96% de las tareas planteadas en el Plan de Acción para la Asociación Estratégica Integral entre ambos países (2024-2027).



La comunidad vietnamita en Australia también realiza aportes significativos a los vínculos bilaterales. Empresarios, intelectuales, expertos y estudiantes han fortalecido la solidaridad, apoyado a las representaciones vietnamitas y participado en actividades que contribuyen al desarrollo nacional y a la cooperación entre ambos países, añadió.



Tran Ba Phuc, presidente de la Asociación de Empresas Vietnamitas en Australia, expresó el orgullo de la comunidad por sus raíces nacionales y su satisfacción ante los logros de desarrollo de Vietnam. Manifestó su confianza en que las relaciones bilaterales seguirán alcanzando nuevas alturas y se volverán cada vez más sustantivas, efectivas y sostenibles.



Agregó que la asociación colaborará con la Embajada de Vietnam para construir una comunidad más fuerte y unida, actuando como puente entre las empresas de ambos países y promoviendo el comercio, la inversión, la transferencia de tecnología, la innovación y el desarrollo de recursos humanos de alta calidad.



Por su parte, el profesor y doctor Chu Hoang Long, director del Centro de Investigación de Políticas sobre Vietnam de la Universidad Nacional de Australia, elogió la determinación del país indochino de aplicar estrategias de desarrollo a largo plazo, así como sus aspiraciones de lograr un crecimiento rápido y sostenible y una posición internacional más sólida.



En los últimos tiempos, los científicos coterráneos en Australia se han esforzado por llevar a cabo proyectos de investigación científica que contribuyan al desarrollo socioeconómico de Vietnam y por compartir conocimientos con socios nacionales, expresando al mismo tiempo su deseo de estrechar la cooperación con el país, subrayó.



Al dirigirse a la comunidad, To Lam informó que, durante su visita, debatió con los líderes australianos medidas para profundizar la Asociación Estratégica Integral entre ambos países. Asimismo, instó a las autoridades australianas a seguir creando condiciones favorables para que los conciudadanos logren una mayor integración y realicen aportes más significativos al desarrollo económico y social del país anfitrión.



En referencia a la Resolución N.º 23-NQ/TW sobre los vietnamitas en el extranjero, emitida por el Buró Político el 2 de agosto, el máximo dirigente afirmó que dicho documento refleja un nuevo enfoque que considera a los compatriotas residentes en el exterior como una parte inseparable de la comunidad vietnamita, así como un recurso estratégico importante y un puente entre el país y el mundo.



Expresó su confianza en que las comunidades de vietnamitas en el extranjero, incluidas las residentes en Australia, seguirán fortaleciéndose y uniéndose aún más, contribuyendo así a la integración internacional de Vietnam.



En tal sentido, exhortó a los expertos, intelectuales, empresarios y estudiantes connacionales en Australia a aprovechar sus conocimientos y experiencia, conectar a Vietnam con el saber, la tecnología y los recursos internacionales, y contribuir al desarrollo nacional en esta nueva era.



El mismo día, To Lam y la delegación vietnamita, junto con funcionarios australianos, miembros del cuerpo diplomático y amigos de Australia, asistieron a la inauguración de la nueva sede de la Embajada de Vietnam en Canberra./.

Hà Thị Thanh Hà