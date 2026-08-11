Vietnam y Australia amplían espacios de cooperación

Canberra (VNA) – El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de su Comisión de Propaganda y Educación, Trinh Van Quyet, mantuvo hoy una reunión de trabajo con el ministro asistente de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia, Matt Thistlethwaite, en Canberra.



La reunión tuvo lugar en el marco de la visita de Estado a Australia del secretario general del Comité Central del PCV y presidente del Estado, To Lam.



Ambas partes destacaron los avances en la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Australia y debatieron medidas para impulsar la cooperación en ámbitos con un gran potencial, como las comunicaciones, el comercio digital, la ciberseguridad, la educación y los intercambios entre pueblos.



Thistlethwaite afirmó que Vietnam es uno de los socios importantes de Australia en la región y señaló que el establecimiento de la Asociación Estratégica Integral refleja la importancia que Australia concede a las relaciones con Vietnam, no solo en términos económicos y comerciales, sino también en la promoción de la paz, la estabilidad y el desarrollo regionales.



Al recordar sus visitas a Vietnam, Thistlethwaite elogió el dinámico desarrollo del país del Sudeste Asiático y su papel cada vez más activo en las actividades internacionales.



Mencionó el Foro TechConnect Vietnam-Australia, celebrado en Sídney el 10 de agosto con la participación del secretario general del Partido y presidente To Lam, y señaló que el evento demostró el potencial para conectar a sus empresas e instituciones educativas, al tiempo que abrió nuevas oportunidades para la cooperación en tecnología e innovación.



El rápido crecimiento de la economía digital y la tecnología está generando nuevos modelos empresariales y oportunidades de cooperación, pero también plantea crecientes desafíos en materia de ciberseguridad, afirmó.



Añadió que Australia desea trabajar más estrechamente con Vietnam para aprovechar estas oportunidades, garantizar un entorno seguro para las personas y las empresas y minimizar los riesgos de interrupciones de las actividades empresariales y las transacciones transfronterizas provocadas por las ciberamenazas.



El anfitrión también expresó su deseo de incrementar los intercambios de alto nivel y ministeriales para profundizar la cooperación bilateral y contribuir a la paz y la estabilidad regionales.



Por su parte, Van Quyet afirmó que la visita del secretario general del Partido y presidente To Lam demuestra la estrecha relación entre Vietnam y Australia y proporciona un nuevo impulso para ampliar la cooperación bilateral en múltiples ámbitos.



Coincidió con su homólogo en la importancia de la ciberseguridad en el contexto del auge del comercio digital y subrayó la necesidad de fortalecer la cooperación para apoyar a las empresas, especialmente a las privadas, en la expansión del comercio y la inversión.



Vietnam persigue el objetivo de convertirse en un país desarrollado y de altos ingresos para 2045, señaló, destacando que concede alta prioridad a la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital, el desarrollo de los recursos humanos y la cooperación internacional.



El dirigente vietnamita afirmó que las relaciones bilaterales han avanzado en los ámbitos de la economía, el comercio, la inversión, la defensa y la seguridad, la educación, la ciencia y la tecnología y el turismo. Al mismo tiempo, la cultura, el periodismo, las comunicaciones y los intercambios entre pueblos aún ofrecen un considerable potencial.



Destacó que el fortalecimiento de los vínculos entre los dos pueblos es esencial para el desarrollo a largo plazo y sostenible de las relaciones bilaterales, y señaló que la cultura, la educación y los medios de comunicación desempeñan un papel importante como puentes entre ambas sociedades.



Como ejemplo, citó la Universidad RMIT, señalando que esta institución opera en Vietnam desde hace más de dos décadas y continúa ampliando sus inversiones. Afirmó que estos modelos de cooperación no solo contribuyen al desarrollo de recursos humanos de alta calidad, sino que también crean puentes duraderos entre los dos pueblos.



Propuso que Australia siga fortaleciendo la cooperación en materia de periodismo, comunicaciones e información sobre asuntos exteriores, considere establecer un mecanismo anual de intercambio de periodistas y promueva la cooperación directa entre los principales medios de comunicación de ambos países.



Propuso asimismo ampliar la colaboración en el comercio digital y la gobernanza del espacio informativo, y pidió el apoyo de Australia para la enseñanza y el aprendizaje del idioma vietnamita, el desarrollo de canales de medios comunitarios y la facilitación de los procedimientos de visado para los ciudadanos vietnamitas.



Thistlethwaite afirmó que ofrecen orientaciones prácticas para fortalecer las conexiones bilaterales. Se comprometió a debatirlas con los ministros y organismos australianos pertinentes.



Asimismo, subrayó la importancia de los medios de comunicación y de los periodistas residentes para ayudar a los ciudadanos de cada país a comprender mejor al otro.



También destacó la importancia de contar con transacciones digitales seguras y un entorno comercial abierto y con pocas barreras. Elogió las contribuciones de la comunidad vietnamita a la sociedad australiana y valoró positivamente el creciente número de estudiantes vietnamitas en Australia.



El anfitrión afirmó que Australia y Vietnam cuentan con un amplio margen para seguir expandiendo la cooperación y expresó su confianza en que las relaciones bilaterales continuarán prosperando en el futuro./.





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